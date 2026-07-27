Gran nube de humo inunda gran parte de la provincia de Ávila y llega a la capital abulense

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Ávila, 27 jul (EFE).- Una inmensa nube de humo, procedente de los incendios del sur de Ávila y del este de la Comunidad de Madrid, llega a buena parte de la provincia abulense, incluida la capital, donde el aire resulta irrespirable, algo que, junto al calor, ha contribuido a vaciar las calles.

De hecho, entre los pocos vecinos que se ven por las calles de esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad, algunos llevan mascarillas para protegerse de un humo que hace desaparecer la capital a quienes se encuentran en el santuario de Nuestra Señora de Sonsoles, a unos 5 kilómetros del casco urbano.

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El fuerte olor a humo no solo es detectable en la capital, situada a unos 50 o 60 kilómetros de los incendios, sino también en la mitad sur de la provincia y en parte de la mitad norte, donde una especie de espesa niebla invade todo el recorrido desde el Valle del Tiétar, hasta Ávila.

Incluso, en las zonas del incendio de Burgohondo, que el domingo se encontraban bastante más despejadas, como Navaluenga o El Tiemblo, este lunes han vuelto a tener el aspecto del pasado viernes, cuando la situación era crítica y el humo inundaba estos pueblos.

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Ahora, el humo se ha extendido hacia el norte desde los valles de Alberche y Tiétar, así como hacia el este, debido a la influencia de los incendios de la Comunidad de Madrid.

El humo también está constantemente presente en zonas de la sierra de Gredos, en el barranco de las Cinco Villas y el valle del Tiétar, donde actualmente se encuentra una de las partes más complicadas del incendio de Ávila, que ya es el mayor de la historia de España, con más de 50.000 hectáreas arrasadas, 16 pueblos evacuados y otros 3 confinados.EFE

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agg/grg/acm

(foto) (vídeo)