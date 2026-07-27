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Exigen el cese del delegado del Gobierno por las cargas contra manifestantes en Palma

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Palma, 27 jul (EFE).- Organizaciones sociales y políticas se han sumado a la plataforma 'Menos turismo, más vida' para pedir la dimisión del delegado del Gobierno en las Islas Baleares, Alfonso Rodríguez, por las cargas de la Policía Nacional el domingo en Palma tras la protesta contra la masificación turística, una actuación que el cuerpo de seguridad justifica como respuesta a grupos violentos.

La Policía Nacional cargó la noche del domingo contra algunos manifestantes en la zona entre Antoni Maura y el Passeig Sagrera, en un despliegue de los antidisturbios que causó heridas a ocho personas, de las que dos tuvieron que ser trasladas al hospital, si bien recibieron el alta pocas horas después.

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La plataforma 'Menos turismo, más vida', organizadora de la protesta, así como distintas organizaciones que apoyaban la manifestación, han pedido la dimisión del delegado del Gobierno, al considerar que hubo una actuación "desproporcionada" contra los manifestantes, y que las cargas comenzaron sin previo aviso y sin que los servicios sanitarios estuvieran preparados para atender a los heridos.

Por su parte, el atestado elaborado por la Policía Nacional argumenta que los agentes desplegados en la zona actuaron en respuesta a agresiones de grupos violentos que causaron lesiones a cinco agentes.

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Fuentes del cuerpo han explicado a EFE que una persona fue detenida por derribar y atacar a un policía que había acudido a asistir a una pareja de turistas que también habían sufrido una agresión y han hecho hincapié en que los agentes que intervinieron recibieron impactos de distintos objetos lanzados contra ellos y de palos de banderas y pancartas.

Rodríguez ha evitado defender a la Policía, al afirmar que "queda claro" que se produjeron "actuaciones violentas de algunos miembros del dispositivo" de seguridad.

Ha ordenado una investigación para depurar posibles responsabilidades, con el fin de que no vuelva a producirse una situación de tensión como la del domingo tras la protesta.

Además, ha rechazado la petición de dimisión y ha circunscrito las posibles responsabilidades a la actuación y las órdenes impartidas por los responsables del operativo policial.

El delegado explicado que trasladó al jefe superior de Policía en Baleares, José Antonio Puebla, su preocupación por lo sucedido y le ha dado instrucciones para que se elabore, "con el mayor rigor y a la mayor brevedad", un informe con el fin de determinar las posibles responsabilidades.

Su posición ha causado indignación en el sindicato Jupol, que ha calificado de "desafortunado e irresponsable" que la máxima autoridad de las islas en materia de seguridad ponga el foco en la actuación de los agentes en lugar de respaldarles.

Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha eludido juzgar si la Policía Nacional se excedió en su actuación posterior a la manifestación y ha insistido en que corresponde a Rodríguez y a su partido, el PSOE, dar explicaciones.

"Estamos todos un poco impactados de ver cómo acabó esta manifestación", ha afirmado este lunes la presidenta.

Por parte del PSOE, la secretaria de Coordinación y Relaciones Políticas, Mercedes Garrido, ha aseverado que la Policía "no puede ser un cuerpo represor que revienta una manifestación" y ha reclamado una investigación "transparente y rápida" para esclarecer quién dio la orden de cargar.

Més per Mallorca también se ha sumado a la exigencia de dimisión de Rodríguez, después de considerar que la Policía Nacional actuó mediante una violencia "premeditada" con el fin de criminalizar una protesta pacífica.

En un sentido opuesto se ha pronunciado Vox, cuya portavoz en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha acusado a los organizadores de la manifestación contra el turismo masivo en Palma de "callar" ante la llegada de inmigrantes irregulares mientras "señalan a quienes sostienen la economía balear".

El portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado de "salvajes" las cargas policiales y, además de exigir el cese de Rodríguez, ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dimita.

El grupo parlamentario de Sumar ha registrado, por su parte, una iniciativa parlamentaria para pedir explicaciones al Gobierno sobre la actuación policial en la manifestación, en concreto sobre si la considera adecuada, y el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, también ha cargado contra PSOE y PP por estos hechos.

Poco después se ha pronunciado la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) que, si bien ha criticado que se reduzca el debate sobre el modelo económico al decrecimiento turístico, ha asegurado que las inquietudes reflejadas en la protesta "deben ser escuchadas con atención, respeto y responsabilidad". EFE

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