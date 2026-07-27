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El juez del 'caso Leire Díez' pospone al 18 de agosto el clonado del móvil del exjefe de gabinete de Sánchez

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' ha pospuesto al 18 de agosto la citación de Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para proceder al clonado de su teléfono móvil.

Así lo ha acordado el instructor del caso, Santiago Pedraz, en una providencia recogida por Europa Press en la que accede a la petición de la defensa de Serrano, imputado en la causa, que había solicitado la suspensión de la comparecencia, inicialmente prevista para el 5 de agosto. Ahora, el magistrado le cita el 18 de agosto a las 10.00 horas.

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Esta diligencia se enmarca en la causa en la que Pedraz investiga supuestos amaños en contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y una presunta trama para obstaculizar procesos judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno, todo ello supuestamente liderado por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado por la exmilitante socialista Leire Díez.

El magistrado citó inicialmente a Serrano el 5 de agosto para verificar el clonado llevado a cabo por agentes del Instituto Armado al intervenir su móvil "para su incorporación a la causa o acordar la realización de un nuevo clonado en sede judicial a presencia del interesado a efecto de su incorporación a las actuaciones".

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Pedraz acordó en un auto el acceso, volcado y análisis en sede policial del móvil de Serrano, indicando que "la apertura de sus dispositivos, la clonación íntegra y la salvaguarda de su contenido se realizará con las condiciones técnicas necesarias para asegurar la autenticidad e integridad de los datos y las garantías de su preservación".

Unas diligencias acordadas a raíz de la imputación de Serrano por su "participación preeminente" en las dos ramas de la causa, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntara en uno de sus informes que "el posicionamiento" de la exmilitante socialista Leire Díez "en un cargo de Correos habría sido tratado directamente" por el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, también investigado, con Serrano", tal y como se infiere de una conversación entre ambos de mayo de 2021.

"Lo que hablamos de Leire, ¿podríamos ponerlo ya en marcha?", preguntó el expresidente de la SEPI Vicente Fernández a Serrano, según se lee en los mensajes incorporados, y añadió: "Había pensado que, puesto que tras la reorganización, Tote se encarga de los temas institucionales en los territorios, podría asignársele que trabajara ella con él. ¿Te parece bien?".

A los mensajes del expresidente de la SEPI, Serrano respondió: "Ok, vamos hablando", según el informe. Seguidamente, los agentes incorporan un mensaje de Díez a Fernández en el que le pregunta si le "ha respondido Juanma". "Sí, me ha puesto 'ok, vamos hablando'. No te preocupes que lo tuyo sale", respondió este.

Además, los agentes indicaron que Díez se concertó con Serrano para "ayudar" a Sánchez tras su periodo de reflexión por la imputación de su esposa y perseguir a "la gente mala" y apuntaron que los mensajes entre ellos sugieren una colaboración "estrecha".

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EuropaPress

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