El Gobierno suspende la cosecha con maquinaria agrícola en Madrid, Ávila y Toledo

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Madrid, 27 jul (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha suspendido este lunes las labores de cosecha que impliquen el uso de maquinaria agrícola en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo mientras dure el periodo de emergencia por los incendios forestales.

El Gobierno ha tomado esta medida al entender que "la realización de labores de cosecha mediante maquinaria agrícola en las zonas afectadas constituye un factor de riesgo significativo", especialmente con "condiciones meteorológicas extremadamente desfavorables" debido a las altas temperaturas y la baja humedad relativa, según ha informado el Ministerio del Interior.

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Los incendios que afectan al centro peninsular superan las 77.000 hectáreas afectadas y han provocado la evacuación o el confinamiento de alrededor de 91.000 personas, mientras los incendios siguen sin controlarse.

"La utilización de cosechadoras y demás maquinaria agrícola puede originar igniciones accidentales por fricción, impacto de elementos metálicos, sobrecalentamiento de componentes mecánicos o cualquier otra incidencia propia de su funcionamiento", agrega el ministerio en el comunicado. EFE

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