Atlético de Madrid y Barcelona acuerdan la cesión de Celia Segura al club rojiblanco

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Madrid, 27 jul (EFE).- El Atlético de Madrid anunció este lunes la incorporación de la futbolista española Celia Segura, que se llega a disciplina colchonera después de que el del club madrileño y el Barcelona acordaran la cesión de la delantera catalana de 19 años por una temporada.

"El Atlético de Madrid y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo para la cesión de Celia Segura a nuestro club. La delantera jugará como rojiblanca la temporada 2026/27 en calidad de cedida", informó el Atlético de Madrid a través de un comunicado.

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Celia Segura (10/03/2007, Barcelona) se formó en las categorías inferiores del Barcelona. Debutó con el filial en la campaña 2022/23, con tan solo 15 años, en el que ha militado durante las tres últimas campañas. Con 23 partidos jugados, 21 de ellos de titular, y 10 goles marcados, la nueva delantera rojiblanca fue una de las jugadoras más importantes del filial azulgrana en Primera RFEF.

Además, ha jugado partidos amistosos con el primer equipo del Barça y acaba de proclamarse campeona de Europa Sub-19 con la selección española hace un par de semanas, siendo una pieza esencial en el once del combinado nacional.

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“Tengo muchas ganas e ilusión. Es la primera vez que salgo de casa y es un reto muy importante para mí que afronto con mucha ilusión. Voy a dar todo por este escudo y me voy a dejar la piel”, declaró Segura tras sellar su nuevo contrato como jugadora del Atlético de Madrid. EFE