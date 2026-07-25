Cuatro pueblos siguen evacuados por el incendio de La Mierla

Toledo, 25 jul (EFE).- El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha levantado las medidas de evacuación en Semillas, uno de los municipios que fueron desalojados por el incendio forestal originado en La Mierla (Guadalajara), aunque se mantienen en otras cuatro localidades.

En concreto, según ha informado Infocam este sábado en redes sociales, las medidas de evacuación continúan en Aldeanueva de Atienza, Prádena de Atienza, Gascueña de Bornova y El Ordial.

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Además, permanecen cortadas las carreteras GU-151, GU-147, GU-213 y GU-137.

Este incendio forestal, que se declaró el 16 de julio y ha afectado a unas 32.000 hectáreas, en su mayor parte de la Sierra Norte de Guadalajara, continúa en nivel 1.

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Durante la mañana de este domingo trabajan en las labores de extinción cuatro medios aéreos, 27 terrestres y 149 personas, según el sistema de información de incendios forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. EFE