Espana agencias

Griezmann se estrena con gol y victoria en la MLS

Guardar
Google icon

Washington, 22 jul (EFE).- El delantero francés Antoine Griezmann se estrenó este miércoles en la MLS con un tanto en el contundente triunfo del Orlando City por 0-4 ante el San Jose Earthquakes.

El gol de Griezmann en su estreno en la MLS fue además el número 300 de su carrera a nivel de clubes. El francés fue titular en el once del argentino Martín Perelman y disputó todo el partido.

PUBLICIDAD

Griezmann convirtió el 3-0 en el 48. Recibió dentro del área tras un robo de balón y, rodeado por cuatro contrarios, se deshizo del primero con un recorte antes de batir al portero del San Jose.

El defensor esloveno David Brekalo, el colombiano Iván Angulo y el paraguayo Braian Ojeda completaron la goleada ante el San Jose Earthquakes, colíder del Oeste junto al Vancouver.

PUBLICIDAD

Con esta victoria, Orlando City escala a la décima posición del Este, con 17 puntos, a solo dos de los puestos de postemporada, que marca el DC United. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Si viajas a Milán, este es el restaurante que no te puedes perder: elegido como mejor pizzería de Italia en 2026 y con opciones desde 15 euros

La guía ‘50 Top Pizza’, una de las entidades más importantes del universo pizzero, ha comunicado su lista de ganadores para este 2026

Si viajas a Milán, este es el restaurante que no te puedes perder: elegido como mejor pizzería de Italia en 2026 y con opciones desde 15 euros

Las playas y piscinas que ya aplican la ley antitabaco: multas de hasta 1.800 euros por fumar y tirar colillas

El nuevo proyecto de ley prohíbe fumar en espacios abiertos como playas y piscinas, pero algunos ayuntamientos ya lo hacen

Las playas y piscinas que ya aplican la ley antitabaco: multas de hasta 1.800 euros por fumar y tirar colillas

El despacho de Felipe VI en el Palacio de Marivent: así trabaja el rey frente a un ventanal con vistas a la isla y un gran escritorio con esculturas de metal

La casa acoge cada verano a toda la familia real en un espacio habitable de 18.000 metros cuadrados y cuatro plantas

El despacho de Felipe VI en el Palacio de Marivent: así trabaja el rey frente a un ventanal con vistas a la isla y un gran escritorio con esculturas de metal

La sequía golpea a Europa: casas flotantes sobre tierra, ríos bajo mínimos que paralizan a los barcos mercantes y bombeos de emergencia en presas y centrales nucleares

Francia ha sufrido una dura ola de calor con restricciones severas de agua potable y la peor cosecha de maíz en décadas

La sequía golpea a Europa: casas flotantes sobre tierra, ríos bajo mínimos que paralizan a los barcos mercantes y bombeos de emergencia en presas y centrales nucleares

La ola de calor se recrudece en el este peninsular y la Aemet activa la alerta roja en tres provincias: máximas de hasta 44 grados

Antes del descenso térmico acusado del fin de semana, las temperaturas serán especialmente altas en las regiones mediterráneas este jueves

La ola de calor se recrudece en el este peninsular y la Aemet activa la alerta roja en tres provincias: máximas de hasta 44 grados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Traca final antes del parón veraniego: el Congreso desbloquea la ley de nacionalidad saharaui y una enmienda para ocultar cuánto paga España por sus medicamentos

Traca final antes del parón veraniego: el Congreso desbloquea la ley de nacionalidad saharaui y una enmienda para ocultar cuánto paga España por sus medicamentos

El Supremo pide a la Junta Electoral Central toda la documentación sobre la incorporación al censo de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ‘ley de nietos’

La Audiencia Nacional ordena rastrear las cuentas de Santos Cerdán y de su entorno familiar para seguir el rastro de los fondos presuntamente procedentes de Servinabar

La ley de amnistía alcanza a los cinco síndicos del 1-O: un juzgado de Barcelona archiva la causa tras más de dos años de bloqueo judicial

Accidente laboral en Renfe: muere un trabajador de una empresa contratista y otros dos resultan heridos en la base de mantenimiento de Villaverde (Madrid)

ECONOMÍA

“Los domingos libres son valiosos, se crea en dios o no”: la desesperación económica lleva a Alemania a querer abrir las tiendas el día festivo, con la Iglesia en contra

“Los domingos libres son valiosos, se crea en dios o no”: la desesperación económica lleva a Alemania a querer abrir las tiendas el día festivo, con la Iglesia en contra

El Banco de España establece que el banco que más beneficios tiene es también el que más ignora las reclamaciones favorables a clientes

El precio de la luz por la noche supera ya al del mediodía en plena ola de calor: la madrugada es un 30,6% más cara que la media del año

Pablo Borraz, arquitecto: “El 30% de lo que gastas en tu casa no es para tu casa”

Tener a tus compañeros de trabajo en redes sociales, sí o no: un experto en recursos humanos lo explica

DEPORTES

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar

Rodri sueña con vestir de blanco: el deseo del MVP del Mundial 2026 choca con las dudas de Florentino Pérez

Mourinho pone en marcha su plan a falta de un mes para que la temporada dé el pistoletazo de salida