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Ayuso cree que Morant queda "inhabilitada" políticamente por la "estupidez" de comparar un gobierno de Feijóo con Hitler

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado este jueves la dimisión de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, después de que comparara un hipotético Gobierno presidido por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el régimen nazi en unas declaraciones con las que queda "inhabilitada".

"Me parece una completa estupidez", ha afirmado Ayuso en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Villa del Prado, donde ha catalogado estas declaraciones de Morant como "de extrema gravedad" y por las que la ministra queda "descalificada e inhabilitada" para ejercer responsabilidades políticas.

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En concreto, Morant ha vaticinado en una entrevista en 'TVE' que Feijóo "está dibujando" un próximo Ejecutivo nacional de coalición que se parece "cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler", en referencia al dictador alemán.

Para la presidenta madrileña "es inaceptable hablar del régimen nazi y compararlo con el principal partido político de este país", por lo que ha rechazado que baste tan solo con una rectificación y ha ido más allá al afirmar que Morant "debería irse a casa".

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