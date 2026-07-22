Una fallecida y 15 hospitalizados, entre ellos un bebé crítico, en un cayuco en El Hierro

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La Restinga (El Hierro), 22 jul (EFE).- Una mujer ha fallecido y 15 personas han sido hospitalizadas, entre ellas un bebé en estado crítico, tras el rescate este miércoles de un cayuco con 165 inmigrantes a bordo en aguas próximas a El Hierro, según han informado a EFE fuentes de los equipos de emergencia.

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Los ocupantes de la embarcación han llegado en tan mal estado al muelle de La Restinga, que los servicios de emergencia de la isla dieron inicialmente por fallecido a una segunda persona, un hombre que realmente figura entre los hospitalizados, han precisado a EFE fuentes sanitarias en la isla.

Entre los evacuados figura un bebé de unos seis meses, que ha sido trasladado en helicóptero a un hospital de Tenerife en estado crítico. Catorce personas más han ingresado en el hospital de El Hierro, varias de ellas en estado grave.

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La embarcación fue localizada después de que el pesquero Restinga I alertara de su presencia en la zona de Tacorón, en el Mar de las Calmas.

Salvamento Marítimo movilizó a la Salvamar Diphda, que remolcó el cayuco hasta el puerto de La Restinga, donde arribó sobre las 17:00 horas. EFE

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