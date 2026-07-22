Temas del día de EFE España del jueves 23 de julio de 2026

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - El Congreso celebra el último pleno extraordinario del curso político con destacadas iniciativas en el orden del día, como la senda de déficit, que regresa a la cámara tras un primer rechazo, la quita de la deuda autonómica y la ampliación de las medidas ante la crisis en Oriente Medio.

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - El Ejecutivo cita a los Gobiernos de las comunidades autónomas para tratar varios asuntos de política migratoria, entre ellos el balance del proceso de regularización extraordinaria para los inmigrantes que viven en España sin papeles, cuyo plazo de solicitudes acabó el pasado 30 de junio con casi 1,2 millones de peticiones.

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OLA CALOR

Madrid - Hasta 44 ºC dejará este jueves la ola de calor en puntos de la Comunidad Valenciana y Murcia, con aviso rojo por altas temperaturas, mientras que otra decena de Comunidades tienen aviso naranja o amarillo, pese a lo cual las previsiones advierten de tormentas con rachas de viento muy fuertes ocasionalmente con granizo en Almería, Murcia y Alicante.

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INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Continúa el combate contra el grave incendio de La Sierra Norte de Guadalajara, ya en fase de estabilización tras arrasar al menos unas 32.000 hectáreas, mientras otros equipos tratan de extinguir fuegos declarados en las provincias castellano-leonesas de Segovia y Ávila y en las aragonesas de Huesca y Teruel, así como en el interior de Huelva.

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INGRESO MÍNIMO

Madrid - La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presenta su 'Quinta Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV)', un informe que evalúa la extensión de esta ayuda entre sus posibles beneficiarios, así como su efecto sobre el empleo de quienes la reciben.

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ESTADÍSTICAS DIVORCIOS

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) hace pública la estadística de nulidades, separaciones y divorcios del año pasado, después de que en el año 2024 las disoluciones matrimoniales repuntaran un 8,2 %.

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JAZZ SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - La joven Samara Joy, una de las voces con mayor proyección en el jazz internacional, abre las actuaciones en el Kursaal del 61 Festival de Jazz de San Sebastián, mientras los saxofonistas David Murray y Joe Lovano serán los encargados de estrenar este año el escenario de la emblemática Plaza de la Trinidad. Mercedes Zabaleta

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FESTIVAL MÚSICA

Soria - Una nueva edición del 'Festival Enclave de Agua' llega a orillas del Río Duero ofreciendo una experiencia musical y cultural que transforma a Soria en la ciudad por excelencia de la música afroamericana en España.

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PET SHOP BOYS

Valencia - El dúo británico Pet Shop Boys, pieza clave para disfrutar y entender la música pop, electrónica y de baile desde hace 40 años, ofrece en València el primero de sus dos únicos conciertos de este año en España dentro de su 'Dreamworld', la gira mundial en la que repasan sus grandes éxitos. Carlos Bazarra.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:15h.- Madrid.- ESPAÑA SAHARA OCCIDENTAL.- La Comisión de Justicia del Congreso debate y emite un dictamen de la ponencia sobre la de ley para la concesión de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración española, antes del 11 de agosto de 1976. Congreso. (Texto)

10:00h.- València.- VIVIENDAS ALICANTE.- Nueva sesión de comparecencias en la Comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre posibles irregularidades en las adjudicaciones de viviendas públicas (VPP) en la playa de San Juan en Alicante. Palau de Les Corts. (Texto)

10:00h.- Madrid.- MESA CONGRESO.- Reunión de la Mesa del Congreso Salón de Ministros. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- La reina recibe en audiencia al equipo de documental ´Los hijos del silencio', sobre víctimas del terrorismo. Palacio Zarzuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- FUNDACIÓN MICROFINANZAS.- La reina recibe en audiencia a estudiantes becados por la Fundación Microfinanzas BBVA. Palacio Zarzuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- PLENO CONGRESO.- Pleno extraordinario del Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- CONGRESO REGLAMENTO.- El pleno del Congreso debate y vota el dictamen sobre la reforma del Reglamento de la cámara que flexibiliza los requisitos para formar grupos parlamentarios. (Punto tercero del orden del día). Congreso. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.- El pleno del Congreso debate y vota las enmiendas de totalidad del PP y de Vox al proyecto de ley que regula la condonación de deuda a las comunidades autónomas del régimen común. (Punto séptimo del orden del día). Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Bilbao.- ISRAEL PALESTINA.- Colectivos de apoyo a Palestina, como Global Summud Flotilla, comparecen ante los medios para denunciar la aplicación de la denominada 'Ley mordaza' para "criminalizar" sus movilizaciones. Ante la sede del G.Vasco. (Texto)

ECONOMÍA

07:30h.- Madrid.- REPSOL RESULTADOS.- La energética española Repsol comunica sus resultados correspondientes al primer semestre del año. (Texto)

07:30h.- Madrid.- BANKINTER RESULTADOS.- Bankinter publica los resultados del primer semestre de 2026 antes de la apertura del mercado. A las 9:00 horas los expone en una conferencia con analistas y a las 11:00 horas en una rueda de prensa en la que participa la consejera delegada, Gloria Ortiz. Paseo de la Castellana, 29. (Texto)

07:30h.- Madrid.- INDRA RESULTADOS.- Indra presenta resultados del primer semestre del año. A las 9:00h. conferencia con analistas. (Texto)

09:00h.- Almussafes (Valencia).- MOTOR FORD.- El presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, ofrece una rueda de prensa con motivo de un "importante anuncio corporativo" relativo a las operaciones de la multinacional en Europa. Oficinas centrales de Ford Almussafes, parque empresarial Juan Carlos I. (Texto) (Foto)

10:00h.- Vigo (Pontevedra).- PESCA GOBIERNO.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita el buque escuela y de cooperación pesquera Intermares en Vigo, que acoge un curso para garantizar el relevo generacional en el sector pesquero. Atiende a los medios a las 11:30. Muelle de Transatlánticos 1. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:45h.- Almussafes (Valencia).- MOTOR FORD.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la planta de la automovilística Ford en Almussafes (Valencia), con motivo de un anuncio corporativo importante por parte de la compañía relativo a sus operaciones en Europa y al futuro de la factoría valenciana. Factoría de Ford. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- PRESUPUESTOS 2027.- El pleno del Congreso debate y vota por segunda vez la senda de déficit para 2027-2029. (Texto)

11:00h.- Sevilla.- AIRBUS HUELGA.- Trabajadores de Airbus de Sevilla y Cádiz, en huelga desde el pasado 1 de julio junto al resto de centros de trabajo del país, han convocado una manifestación por el centro de la capital andaluza. Puerta de Jerez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- AUTOPISTA AP-9.- El pleno del Congreso concluye la tramitación de la proposición de ley orgánica de transferencia de la autopista AP-9 a Galicia, que vuelve a la Cámara con las enmiendas incorporadas en el Senado. (Punto 4 del orden del día). Congreso. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- COSTES LABORALES.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica los costes laborales en 2025. (Texto)

11:00h.- Madrid.- INGRESO MÍNIMO.- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presenta su 'Quinta opinión sobre el ingreso mínimo vbital (IMV)'. C/José Abascal, 2. (Texto)

12:00h.- Madrid.- TRANSPORTE FERROCARRIL.- Representantes del PNV presentan una iniciativa parlamentaria en el Congreso sobre la Variante Sur Ferroviaria, que conectará el Puerto de Bilbao con otros corredores ferroviarios. Escalinata de los leones en el Congreso. (Texto) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- El director de Recursos Humanos de la Diputación de Valencia declara como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana de octubre de 2024, en la que murieron 231 personas. Juzgados. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- VIOLENCIA FAMILIAR.- La mujer investigada, junto a su marido, por maltratar supuestamente a su bebé de semanas declara ante el juez que investiga el caso. Ciudad de la Justicia. (Texto)

13:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PODER JUDICIAL.- La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, firma con la Diputada del Común canaria, Lola Padrón, un nuevo convenio de colaboración entre ambas instituciones. Diputación del Común.

14:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TRIBUNALES TSJC.- La presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, asiste a la toma de posesión del magistrado Juan Avello como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Plaza de San Agustín. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

Madrid.- EMPLEO DISCAPACIDAD.- La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso debate, con competencia legislativa plena, la proposición de ley para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo en las empresas. (Al finalizar el pleno). Congreso de los Diputados. (Texto)

09:30h.- Palma.- MEDIOAMBIENTE TORTUGA.- Liberación de una tortuga marina recuperada de heridas en el Palma Aquarium. Playa frente a Palma Aquarium.

11:00h.- Madrid.- CRIBADO NEONATAL.- El pleno del Congreso debate la proposición de Ley de modificación de normas sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud. Congreso de los Diputados.

11:00h.- Madrid.- ESTADÍSTICAS DIVORCIOS.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la Estadística de nulidades, separaciones y divorcios del año 2025. (Texto)

13:30h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, reúne a las comunidades autónomas en una Conferencia Sectorial de la Inmigración para analizar, entre otras cuestiones, el balance del proceso de regularización extraordinaria y el Plan de Integración y Ciudadanía anunciado por el Gobierno. C/José Abascal, 39. (Texto)

CULTURA

09:45h.- Madrid.- LEY CINE.- Se reúne en sesión extraordinaria la Ponencia de la Comisión de Cultura del Congreso sobre el proyecto de ley del cine y de la cultura audiovisual. Congreso.

10:00h.- Pamplona.- CULTURA MÚSICA.- Presentación de la iniciativa contra la despoblación 'Música en cada rincón'. Archivo General de Navarra. (Texto)

10:00h.- Libros (Teruel).- PALEONTOLOGÍA MINERÍA.- La Comarca Comunidad de Teruel y el Ayuntamiento de Libros inaugura el proyecto 'Minas de Libros: Ranas y Azufre', que recupera y pone en valor parte de las antiguas minas de azufre de Libros. Ermita de Santa Bárbara.

10:30h.- San Sebastián.- JAZZ SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa del saxofonista estadounidense David Murray, que participa en el 61 Festival de Jazz de San Sebastián. Teatro Victoria Eugenia. Sala China

11:00h.- Barcelona.- FESTIVAL PERELADA.- El Festival Perelada presenta 'Diario di una madre', un ciclo lírico para soprano que se estrenará en la iglesia del del Carme de Peralada (Girona) el próximo domingo a cargo de la soprano Sabina Puértolas y el pianista Rubén Fernández Aguirre. Hotel Catalonia (Carrer de Roger de Llúria) (Texto)

11:00h.- Barcelona.- FESTIVAL PERELADA.- El Festival Perelada presenta 'Diario di una madre', un ciclo lírico para soprano que se estrenará en la iglesia del del Carme de Peralada (Girona) el próximo domingo a cargo de la soprano Sabina Puértolas y el pianista Rubén Fernández Aguirre. Hotel Catalonia (Carrer de Roger de Llúria) (Texto)

22:00h.- Malpartida de Cáceres.- RECITAL FLAMENCO.- Recital de flamenco de Esther Merino, galardonada con la Lámpara Minera y el Melón de Oro, y Niño Seve, a la guitarra, dentro del ciclo “Bajo las Estrellas 7” Museo Vostell

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