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Identifican a autores de desnudos creados por IA que afectaron a 22 mujeres de Pontevedra

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Pontevedra, 16 jul (EFE).- La Guardia Civil ha identificado a dos hombres que crearon y difundieron por internet imágenes elaboradas con inteligencia artificial en las que 22 mujeres de la provincia de Pontevedra aparecían desnudas.

La investigación, señala este jueves un comunicado, comenzó el pasado mes de junio tras las denuncias presentadas en Silleda (Pontevedra) por varias de las afectadas.

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Aseguraban que sus rostros habían sido utilizados para generar imágenes de apariencia real en las que aparecían desnudas o participando en escenas de contenido sexual explícito.

Para ello, los autores habían empleado aplicaciones de inteligencia artificial capaces de crear este tipo de imágenes a partir de fotografías obtenidas de perfiles de redes sociales.

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El equipo de investigación tecnológica de la unidad orgánica de Policía Judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra ha logrado esclarecer tras investigar las imágenes y rastrear su difusión por internet.

Los responsables habrían sido un hombre de 35 años, vecino de Silleda, al que los investigadores consideran el creador del material manipulado, y otro de 29 años, al que se le imputa un delito contra la integridad moral por difundir el contenido.

Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Lalín (Pontevedra).

La Guardia Civil recuerda que la creación o difusión de imágenes íntimas manipuladas sin autorización puede constituir una grave vulneración de los derechos de las personas afectadas y dar lugar a responsabilidades penales.

Ante la detección de este tipo de contenidos, se recomienda conservar las evidencias disponibles, entre ellas capturas de pantalla, enlaces o perfiles desde los que se difunden.

Además, aconsejan denunciar los hechos a la mayor brevedad y evitar cualquier interacción con los posibles autores que pueda dificultar la investigación.

Para tratar de reducir los riesgos, las autoridades sugieren revisar periódicamente la configuración de privacidad de las redes sociales y limitar la exposición pública de imágenes personales. EFE

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