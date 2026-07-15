El fiscal a Peinado: Retirar el pasaporte a Begoña Gómez es innecesario y desproporcionado

Madrid, 15 jul (EFE).- La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que admita el recurso presentado por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora Cristina Álvarez contra la retirada de sus pasaportes dictada por el juez Juan Carlos Peinado, una medida que considera "injustificada, innecesaria y desproporcionada".

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, el ministerio fiscal considera que los argumentos esgrimidos por el juez para adoptar las medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, resultan "genéricos y vagos, resultando la ausencia de motivación respecto de su situación aún más llamativa".

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Para la Fiscalía, las medidas cautelares impuestas por el juez "lesionan el derecho a la libertad" recogido en el artículo 17 de la Constitución y son injustificadas, desproporcionadas e innecesarias.

"Desde un punto de vista positivo, las investigadas tienen indudable arraigo en territorio nacional; son españolas, sus familias son españolas y tienen también arraigo en territorio nacional; y ambas desempeñan y han desempeñado sus actividades profesionales en España", indica el ministerio fiscal.

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Además, recuerda que tanto Gómez como Álvarez "carecen de nexos con el extranjero, en general o en particular", y apunta que desconoce "a dónde se supone que huirán", porque "no se apunta ningún país concreto donde tendrían facilidad de instalación e impunidad".

Ambas carecen "de bienes o activos que permitan dicha fuga e instalación fuera de España", y, agrega el fiscal: "No será por la sospecha de bienes y ganancias ilícitas, a la vista del resultado de las exhaustivas pesquisas patrimoniales autorizadas desde el juzgado que descartaron las sospechas infundadas".

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El fiscal también cuestiona la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado, una medida que, bajo su punto de vista, "carece de sentido", "salvo lo que se quiera hacer comparecer a las investigadas en sede judicial como una suerte de penalidad adicional anticipada y exposición pública".

"Porque resulta llamativo el número de veces que han sido llamadas a comparecer ante órganos judiciales y los términos en los que en ocasiones han sido requeridas para hacerlo: imputación de delitos sucesivos, comparecencias duplicadas o repetición de las mismas", advierte. EFE

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