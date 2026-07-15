España

Tragedia en Navarra: una madre y sus dos hijos mueren ahogados en una presa de Roncal

Los servicios de emergencia desplazados hasta la presa del río Esca no han podido salvar la vida de las tres víctimas

Guardar
Google icon
Zona de baño de Roncal. (Red Explora Navarra)
Zona de baño de Roncal. (Red Explora Navarra)

Una mujer y sus dos hijos menores de edad han fallecido este miércoles ahogados en la presa de Roncal (Navarra), situada en el río Esca, en un suceso ocurrido a primera hora de la tarde que ha movilizado a un amplio dispositivo de emergencia. Los equipos de rescate desplazados hasta la zona no han podido salvar la vida de las tres víctimas, vecinas del Valle de Roncal.

Según han informado fuentes oficiales, el aviso se recibió alrededor de las 16:39 horas, lo que activó un amplio dispositivo de emergencia para acudir hasta el lugar del suceso. Hasta la zona se desplazaron efectivos de los Bomberos de Navascués, un helicóptero medicalizado, un equipo médico, una ambulancia de soporte vital básico (SVB) y dos ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), además de agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

PUBLICIDAD

Pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia, que practicaron maniobras de reanimación durante varios minutos, no fue posible salvar la vida de la mujer y sus dos hijos. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para reconstruir lo sucedido y esclarecer las circunstancias del siniestro. Por el momento, la principal hipótesis apunta a un posible ahogamiento.

Un miembro de la policía foral (Eduardo Sanz / Europa Press)
Un miembro de la policía foral (Eduardo Sanz / Europa Press)

Las primeras informaciones publicadas presentan discrepancias sobre la edad de las víctimas. Mientras el diario local Deia informa de que los menores tenían 8 y 11 años y que las tres víctimas eran de origen magrebí y residían en la localidad navarra desde hacía varios años, la Cadena SER sostiene que la mujer tenía 29 años y que sus hijos tenían 11 y 3 años.

PUBLICIDAD

Asimismo, según ha adelantado la Cadena SER, el caso ya ha sido judicializado y se ha activado un dispositivo de apoyo psicológico para las personas que participaron en el operativo de rescate. El padre de los menores, localizado tras el suceso, se desplazó hasta el lugar de los hechos, una zona de baño del río Esca especialmente concurrida durante los meses de verano por vecinos y visitantes.

Más de 200 víctimas mortales en espacios acuáticos este año

De confirmarse el ahogamiento como causa del fallecimiento, la tragedia de Roncal se incorporaría a los 217 fallecimientos por ahogamiento no intencional contabilizados en espacios acuáticos españoles durante 2026, según los últimos datos del Informe Nacional de Ahogamientos (INA) de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

Puente sobre el río Belagua, Isaba, Valle de Roncal (Turismo Navarra).
Puente sobre el río Belagua, Isaba, Valle de Roncal (Turismo Navarra).

El informe, actualizado a 2 de junio, refleja que los ríos son uno de los entornos con mayor número de víctimas mortales, con 33 fallecimientos registrados en lo que va de año, por encima de las playas, que acumulan 30 casos, y otros espacios acuáticos, con 23. Estos datos ponen de manifiesto que el riesgo no se limita a un único escenario y que las zonas de baño naturales requieren especial precaución.

Ante la llegada del verano y el aumento de la afluencia a playas, ríos y otros espacios acuáticos, la RFESS insiste en la importancia de la prevención y recuerda que la vigilancia y la prudencia son claves para evitar nuevos sucesos. La federación señala además que la presencia de socorristas no elimina el riesgo y recomienda respetar las indicaciones de seguridad y adaptar siempre la actividad a las condiciones del entorno.

Temas Relacionados

NavarraRíosSucesosSucesos EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pueblo donde mejor se come de la costa de Galicia, famoso por su albariño y su marisco: “Rodeado de montes y con un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural”

En plenas Rías Baixas, el pueblo marinero de Cambados destaca por ser uno de los puntos que lleva por bandera el vino en Galicia

El pueblo donde mejor se come de la costa de Galicia, famoso por su albariño y su marisco: “Rodeado de montes y con un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural”

Cómo hacer helado de cereza y yogur: la receta casera perfecta para el verano

Un alimento perfecto para combinar otros sabores a los tradicionales que conquista con su color y acidez

Cómo hacer helado de cereza y yogur: la receta casera perfecta para el verano

Pastel tradicional inglés de carne picada y puré de patata: una receta saciante, llena de sabor y con un contraste de texturas muy llamativo

Crujiente por fuera, cremoso por dentro y con un relleno muy sabroso, este plato se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la cocina inglesa

Pastel tradicional inglés de carne picada y puré de patata: una receta saciante, llena de sabor y con un contraste de texturas muy llamativo

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: del periodista Diego Plaza a la extriunfita Verónica Romero o los actores Carla Nieto y Jorge Roelas

Los cuatro invitados estarán en el programa desde este miércoles 15 de julio y hasta el viernes 17

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: del periodista Diego Plaza a la extriunfita Verónica Romero o los actores Carla Nieto y Jorge Roelas

El vínculo de Matt Damon con el deporte español: de un cuñado jugador de rugby nacido en España a su admiración por el Barça

El actor ha coincidido con Tom Holland al elegir al FC Barcelona como el mejor club del mundo: “Hay una mística que ningún otro equipo tiene”

El vínculo de Matt Damon con el deporte español: de un cuñado jugador de rugby nacido en España a su admiración por el Barça
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo abre la puerta a revisar cómo se aplica la ley que devolvió la nacionalidad española a 73.000 descendientes de judíos expulsados hace más de 500 años

El Supremo abre la puerta a revisar cómo se aplica la ley que devolvió la nacionalidad española a 73.000 descendientes de judíos expulsados hace más de 500 años

El juez rechaza retirar de la causa el informe de la UDEF que vinculaba los 200.000 euros recibidos por Zapatero a presuntas gestiones de influencia en Bolivia

Begoña Gómez entrega en el juzgado los billetes de avión de su viaje al Reino Unido y reprocha al juez Peinado que le obligue a demostrar su inocencia

Un equipo de militares españoles desactiva los restos de un dron explosivo en Líbano que suponían todavía un riesgo

La presidenta del PSOE admite ante el juez que habló con Leire y que la remitió a Santos Cerdán: “Me dijo que era intrascendente”

ECONOMÍA

España necesita 25.000 fontaneros y no los encuentra: el oficio con un 90% de empleo pone en jaque la renovación de miles de casas

España necesita 25.000 fontaneros y no los encuentra: el oficio con un 90% de empleo pone en jaque la renovación de miles de casas

Alquilar una casa en la playa este verano es más caro que nunca: cuesta el doble que hace cinco años

El precedente judicial que permite a madres y padres compatibilizar el permiso de lactancia y la excedencia por nacimiento en España

Francia pone trabas a que la energía renovable española se venda en Europa para proteger su industria nuclear

Un trabajo penoso y peligroso: una iniciativa pide adelantar la edad de jubilación sin penalización para taxistas y conductores de autobús

DEPORTES

Tuchel rebaja la rivalidad con Argentina, ha estudiado a Messi y llega a la semifinal con el cruce de Bellingham: “La tensión ya es bastante grande”

Tuchel rebaja la rivalidad con Argentina, ha estudiado a Messi y llega a la semifinal con el cruce de Bellingham: “La tensión ya es bastante grande”

España solo juega finales para ganarlas: solo una derrota en las seis que ha disputado

Infantino quiere convertir la final del Mundial 2026 en la nueva Super Bowl: 30 minutos de descanso y seis actuaciones

Inglaterra carga contra el árbitro elegido para pitar la semifinal contra Argentina: el mismo del España-Uruguay

Scaloni y Tuchel se rinden a España tras el partido ante Francia en semifinales del Mundial: “Es muy impresionante”