Tragedia en Navarra: una madre y sus dos hijos mueren ahogados en una presa de Roncal

Zona de baño de Roncal. (Red Explora Navarra)

Una mujer y sus dos hijos menores de edad han fallecido este miércoles ahogados en la presa de Roncal (Navarra), situada en el río Esca, en un suceso ocurrido a primera hora de la tarde que ha movilizado a un amplio dispositivo de emergencia. Los equipos de rescate desplazados hasta la zona no han podido salvar la vida de las tres víctimas, vecinas del Valle de Roncal.

Según han informado fuentes oficiales, el aviso se recibió alrededor de las 16:39 horas, lo que activó un amplio dispositivo de emergencia para acudir hasta el lugar del suceso. Hasta la zona se desplazaron efectivos de los Bomberos de Navascués, un helicóptero medicalizado, un equipo médico, una ambulancia de soporte vital básico (SVB) y dos ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), además de agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

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Pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia, que practicaron maniobras de reanimación durante varios minutos, no fue posible salvar la vida de la mujer y sus dos hijos. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para reconstruir lo sucedido y esclarecer las circunstancias del siniestro. Por el momento, la principal hipótesis apunta a un posible ahogamiento.

Un miembro de la policía foral (Eduardo Sanz / Europa Press)

Las primeras informaciones publicadas presentan discrepancias sobre la edad de las víctimas. Mientras el diario local Deia informa de que los menores tenían 8 y 11 años y que las tres víctimas eran de origen magrebí y residían en la localidad navarra desde hacía varios años, la Cadena SER sostiene que la mujer tenía 29 años y que sus hijos tenían 11 y 3 años.

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Asimismo, según ha adelantado la Cadena SER, el caso ya ha sido judicializado y se ha activado un dispositivo de apoyo psicológico para las personas que participaron en el operativo de rescate. El padre de los menores, localizado tras el suceso, se desplazó hasta el lugar de los hechos, una zona de baño del río Esca especialmente concurrida durante los meses de verano por vecinos y visitantes.

Más de 200 víctimas mortales en espacios acuáticos este año

De confirmarse el ahogamiento como causa del fallecimiento, la tragedia de Roncal se incorporaría a los 217 fallecimientos por ahogamiento no intencional contabilizados en espacios acuáticos españoles durante 2026, según los últimos datos del Informe Nacional de Ahogamientos (INA) de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

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Puente sobre el río Belagua, Isaba, Valle de Roncal (Turismo Navarra).

El informe, actualizado a 2 de junio, refleja que los ríos son uno de los entornos con mayor número de víctimas mortales, con 33 fallecimientos registrados en lo que va de año, por encima de las playas, que acumulan 30 casos, y otros espacios acuáticos, con 23. Estos datos ponen de manifiesto que el riesgo no se limita a un único escenario y que las zonas de baño naturales requieren especial precaución.

Ante la llegada del verano y el aumento de la afluencia a playas, ríos y otros espacios acuáticos, la RFESS insiste en la importancia de la prevención y recuerda que la vigilancia y la prudencia son claves para evitar nuevos sucesos. La federación señala además que la presencia de socorristas no elimina el riesgo y recomienda respetar las indicaciones de seguridad y adaptar siempre la actividad a las condiciones del entorno.

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