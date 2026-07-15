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Bryan Adams presentará un programa propio en Kiss FM a partir de septiembre

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Madrid, 15 jul (EFE).- Bryan Adams presentará a partir de septiembre su universo musical en un programa propio y semanal en Kiss FM que tendrá por título 'The Bryan Adams Radio Show', según ha anunciado este miércoles la emisora.

Fijado a las 21:00 horas de cada domingo, comenzará el 6 de septiembre y será un espacio en el que el reconocido intérprete y compositor estadounidense compartirá recuerdos y pinchará canciones de otros artistas que le inspiraron y formaron parte de su vida, véase The Police, Steve Winwood o Sheryl Crow.

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Según ha indicado Kiss FM, esta fórmula es "un nuevo paso en la apuesta por ofrecer a sus oyentes una programación musical con grandes nombres propios, contenidos diferenciales y una conexión directa con los artistas que han construido la banda sonora de varias generaciones".

Con unas ventas estimadas en torno a los 100 millones de copias (según la fuente, difiere entre esa cifra y los 75 millones), Bryan Adams es uno de los artistas de mayor éxito comercial, avalado asimismo por un premio Grammy, tres nominaciones a los Óscar y cinco a los Globos de Oro, entre otros.

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Ha acumulado éxitos como 'Summer of 69', 'Run To You' o '(Everything I Do) I Do It For You' en una discografía que arrancó con un disco llamado como él en 1981 y que se extiende hasta el reciente álbum de estudio 'Roll With The Punches' (2025). EFE

jhv/lml

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