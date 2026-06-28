Marileidy Paulino vuela en París a ritmo de récord

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- La dominicana Marileidy Paulino logró este domingo la victoria en los 400 metros de la reunión de París de la Liga Diamante al imponerse con un tiempo de 48.48, un registro que también supuso récord del mitin, del circuito y mejor marca mundial del año.

La campeona olímpica, que se estrenó este 2026 en la Liga Diamante el pasado 19 de junio en Doha (Catar) con una victoria, logró en París su triunfo número 23 en el circuito en el estadio Charlety de París ante unos veinte mil espectadores.

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Marileidy Paulino paró el crono en 48.48, un tiempo muy superior al de la checa Lurdes Gloria Manuel, segunda con 49.37, marca personal, y la jamaicana Stacey Ann, tercera con 49.51.

El triunfo en París le reporta a Marileidy Paulino una buena suma de puntos que la hacen ser la principal candidata a conquistar su tercer 'diamante' entre 2022 y 2024. EFE

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