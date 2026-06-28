Domenico Paviglianiti, uno de los capos más sanguinarios de la mafia italiana, detenido en Soria gracias a una operación internacional con la Interpol

Domenico Paviglianiti detenido en Soria gracias a una operación internacional con la Interpol (Carabineri, vía AP)

La Policía Nacional ha asestado un golpe al crimen organizado transnacional al lograr la captura de Domenico Paviglianiti, considerado unánimemente como el ‘jefe de jefes’ de la temida mafia calabresa, la ‘Ndrangheta. El arresto de este veterano individuo, catalogado como uno de los capos más buscados, peligrosos y sanguinarios de toda Italia, se produjo este pasado viernes en la ciudad de Soria, un refugio inusual que el líder criminal había elegido minuciosamente para lograr pasar desapercibido, según ha confirmado en exclusiva El Diario de Valladolid.

La detención de Paviglianiti, un hombre de aproximadamente 65 años de edad, pone fin a una extensa y prioritaria persecución por todo el continente europeo. Y es que sobre su figura pesaba una firme Orden Europea de Detención y Entrega. Entre las acusaciones formales por las que era reclamado por la justicia destacan el tráfico de drogas a escala internacional, el sistemático blanqueo de capitales y severos delitos contra las personas.

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Su apresamiento ha sido el resultado de un minucioso operativo que llevaba meses en marcha. La Policía Nacional ha logrado llevar a cabo la detención gracias a una colaboración internacional con la Interpol. Las autoridades consiguieron localizar el paradero exacto de este histórico capo criminal mediante continuos pinchazos telefónicos y un discreto e implacable seguimiento a su círculo más íntimo. Aunque se esforzaba por mantener un perfil extremadamente bajo y vivir con total discreción en la capital soriana, cuyos habitantes se encontraban inmersos en la celebración de las fiestas de Sanjuanes, Paviglianiti gozaba de la protección ininterrumpida de varios guardaespaldas de su máxima confianza, un hecho que hizo saltar las alarmas.

Las autoridades se centraron en interceptar las comunicaciones de su entorno y vigilar a sus familiares, varios de los cuales se habían mudado directamente a España tras la huida del capo.

Su primera captura en España

El historial del mayor mafioso italiano ha dejado rastro tanto en el norte de Italia como en Sudamérica. Después de ser vinculado por numerosos delitos cometidos entre 1980 y 1990, tuvo que cumplir más de 20 años de prisión. No obstante, Paviglianiti fue puesto en libertad en 2019 debido a un cálculo erróneo en una condena previa. Al detectar este fallo, la Fiscalía de Bolonia emitió una nueva disposición judicial y una Orden Europea de Detención para que el prófugo cumpliera los 11 años, 8 meses y 15 días de prisión que le restaban por delitos de asociación de tipo mafioso, asesinato y tráfico internacional de drogas.

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Al verse acorralado, el capo abandonó Italia y se refugió en España, aprovechando la sólida red de contactos y negocios ilícitos que tenía en el país, como relataba Il Milano. No obstante, tras años de investigación, el líder de la ‘Ndrangheta fue detenido en Madrid el 3 de agosto de 2021 en el marco de una operación conjunta entre España e Italia. Las autoridades se centraron en interceptar las comunicaciones de su entorno y vigilar a sus familiares, varios de los cuales se habían mudado directamente a España tras la huida del capo.

Gracias a este seguimiento continuo, los investigadores descubrieron que Paviglianiti se refugió primero en Barcelona durante unos meses y posteriormente fijó su residencia en Madrid. Finalmente, agentes de la “Udyco Central” de la policía española, en coordinación con los Carabineros de Bolonia y el proyecto I-CAN de la Interpol, lograron cercarlo y detenerlo en la capital, incautándole miles de euros en efectivo y varios teléfonos móviles encriptados.

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*Noticia en ampliación