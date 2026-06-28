Cataluña también revalida el título de Federaciones en categoría sub-18

Logroño, 28 jun (EFE).- Cataluña se ha proclamado campeona nacional de atletismo por federaciones en categoría sub-18, con lo que se marcha de la competición disputada en Logroño después de haber revalidado sus dos títulos, el absoluto y el de la categoría inferior.

Además, este domingo, como sucedió en la competición absoluta ha mostrado una solvencia y una superioridad sobre sus rivales que le ha colocado como gran candidata al título desde la segunda mitad de la jornada.

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Al final se ha impuesto con 270 puntos, logrados en 20 pruebas, por 251 de Castilla León mientras que el bronce ha sido para Madrid con 246.

Las victorias encadenadas para Catalula de Eros Alegre en 400 metros (con un tiempo de 47.75, el décimo mejor de todos los tiempos en España en su categoría), de Noa Antón en 200 metros y Jana Queralt en 100 vallas (con 13.57, nuevo récord del campeonato) se unió para sumar 17 puntos también a Guillem Cuartero, que venció en los 1.500 metros con un nuevo récord del campeonato en 3.58:45.

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Castilla León logró la plata porque sus atletas fueron muy regulares, pero solo logró un triunfo, en el relevo corto mixto, con un tiempo de 43:83, tercer mejor marca española de la categoría.

Madrid acusó, por el contrario, el no ser tan regular, con lo que no le sirvió para alcanzar la plata el tener dos victorias, la de Paula Elvira en los 5 kilómetros marcha, con 23.55:34, nuevo récord del campeonato; y de Pablo Zarzalejo en el lanzamiento de peso.

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Dentro del resto de participantes lograron nuevos récords de este campeonato el aragonñes Tristán Luño en 400 vallas (50:74); la andaluza Rebeca Torres en el triple salto (12,8); el vasco Iker Piñeira en los 100 metros (10:66) y el gallego Bruno Castro en el salto de longitud (7,15).

Además el valenciano Iván Carles saltó 2,04 en altura para establecer el mejor registro español del año en la categoría; y el relevo mixto 4x400 de su comunidad se impuso con 3.31:67, sexta mejor marca española de todos los tiempos en sub-18.EFE

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