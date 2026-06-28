Belén Carro y Paula Soria se cuelgan la plata en Turquía

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- La pareja española formada por Belén Carro y Paula Soria han logrado la medalla de plata en el torneo future del circuito mundial de Balikesir (Turquía), al ceder en la final ante las ucranianas Tetiana Lazarenko y Sofia Kurnikova

Carro y Soria, que lograron su cuarta medalla en este circuito, se metieron en la final tras imponerse este domingo en semifinales a las neerlandesas Nigella Negenman y Floor Hogenhout, por 2-1 (21-17, 18-21 y 15-8).

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En el encuentro definitivo las españolas, pese a haber tenido mucho más desgaste que sus rivales, plantaron cara en todo momento, pero acabaron cayendo por 2-0, con parciales ajustados de 21-18 y 21-19. EFE