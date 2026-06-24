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Koné recibe visita de ministro catarí y del futbolista que le fracturó la pierna

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El Cairo, 24 jun (EFE).- El ministro de Deportes y Juventud de Catar y el futbolista catarí Asim Madibo visitaron en Vancouver al canadiense Ismaël Koné, hospitalizado tras sufrir una fractura en la pierna izquierda provocada por una entrada del jugador catarí en el partido que enfrentó a ambas selecciones en el Mundial 2026.

"Esta visita encarna el espíritu deportivo y las buenas relaciones dentro y fuera del campo, acompañada de los mejores deseos para que el jugador se recupere pronto y vuelva rápidamente a los terrenos de juego", informó este miércoles la Federación de Fútbol de Catar en un comunicado en su cuenta oficial de X.

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La delegación catarí fue recibida a su llegada a la ciudad de la Columbia Británica por el presidente de la Federación Canadiense de Fútbol, tras el incidente que se produjo en el encuentro inicial del grupo B del campeonato mundial, en el que Canadá se impuso por una goleada de 6-0 ante el combinado del Golfo.

Koné, centrocampista internacional canadiense que milita en el Sassuolo, tuvo que ser retirado en camilla del campo, con la pierna izquierda inmovilizada tras la acción de Madibo, que supuso el traslado directo del futbolista al centro hospitalario.

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Canadá y Suiza lideran el grupo B con cuatro puntos cada una, mientras que Bosnia-Herzegovina y Catar quedan con un punto en la clasificación a falta de una jornada para el cierre de esta fase. EFE

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