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5 cosas que las personas con TDAH deben evitar, según un psiquiatra

Javier Quintero defiende que el ejercicio mejora el funcionamiento y puede ayudar a la atención y la autorregulación, aunque la actividad física no reemplaza las pautas clínicas cuando son necesarias

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Un grupo de niños sentados en clase durante el primer día de la vuelta al cole. (Marta Fernández / Europa Press)
Un grupo de niños sentados en clase. (Marta Fernández / Europa Press)

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es una alteración neurobiológica que afecta tanto a niños como a adultos. Se caracteriza por una combinación de síntomas que incluyen la impulsividad, la dificultad para mantener la atención y una actividad física excesiva. Aunque el diagnóstico suele realizarse en la infancia, muchas personas continúan mostrando signos del trastorno en la edad adulta, lo que puede derivar en problemas de comportamiento, ansiedad, depresión o dificultades académicas.

El TDAH se clasifica en diferentes tipos según los síntomas predominantes. El TDAH de tipo inatento se manifiesta principalmente con problemas para concentrarse o fijarse en los detalles. Las personas con este perfil a menudo cometen errores por descuido. Por otro lado, el tipo predominantemente hiperactivo-impulsivo provoca una actividad motora excesiva y dificultad para permanecer en reposo, lo que se traduce en una tendencia a hablar mucho y a moverse constantemente. El tipo combinado, el más frecuente, reúne características de los dos anteriores: impulsividad, falta de atención e hiperactividad.

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Entre los síntomas más habituales del TDAH destacan la baja autoestima, provocada en muchos casos por los comentarios negativos que pueden recibir tanto en el entorno familiar como en el escolar; la presencia de comorbilidades, como los trastornos de la conducta oposicional-desafiante o alteraciones del lenguaje; la inquietud física; la incapacidad para mantener la concentración; la baja tolerancia a la frustración y una propensión a perder el control. Además, es común observar cambios de humor y dificultades para regular las emociones.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Aunque el componente genético del TDAH impide su prevención total, sí se pueden adoptar medidas para minimizar los factores ambientales que influyen en su aparición. El blog de la compañía sanitaria Quirón Salud, detalla que ntre estas medidas se encuentran evitar el consumo de alcohol, tabaco y drogas durante el embarazo, reducir el estrés materno, proteger a los niños de la exposición a agentes contaminantes, fomentar un ambiente familiar positivo y una educación respetuosa, limitar el uso de pantallas en edades tempranas y promover actividades al aire libre y juegos que favorecen la autorregulación y la atención.

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Qué no hacer si tienes TDAH

El psiquiatra y divulgador Javier Quintero ha recomendado en una de sus últimas publicaciones de TikTok evitar cinco conductas concretas ante el TDAH. En primer lugar, destaca la importancia de la actividad física: “No llevaría una vida sedentaria”. Según Quintero, “el ejercicio físico es una de las herramientas con más evidencias para mejorar tu funcionamiento”, aunque aclara que “no sustituye un tratamiento cuando hace falta”. Respecto al entorno digital, advierte: “No viviría pegado al móvil”. El entorno digital está diseñado para captar la atención de forma constante, lo que dificulta la concentración. Por ello, recomienda: “Si tienes que estudiar, trabajar o concentrarte en una tarea importante, intentaría no tener el móvil cerca”.

En relación con la alimentación, subraya: “No descuidaría la alimentación”. Quintero asegura que “no existe una dieta mágica para el TDAH”, pero enfatiza que “abusar de ultraprocesados, azúcares o llevar una alimentación desorganizada puede hacer que sea incluso más difícil mantener la atención, la energía y la autorregulación”. Sobre el tratamiento farmacológico, sugiere: “Nunca tomaría una medicación que no me ha prescrito un profesional”, recordando que “cada persona con TDAH es diferente” y que un tratamiento inapropiado puede empeorar los síntomas.

Finalmente, Quintero destaca la importancia del aspecto emocional. Muchas personas con TDAH han escuchado durante años que son “vagas, descuidadas o que simplemente no se esfuerzan lo suficiente”. Frente a estos prejuicios, concluye: “Hoy sabemos que el TDAH se puede tratar, que existen estrategias que funcionan, que muchas personas mejoran cuando entienden cómo funciona su cerebro y reciben la ayuda adecuada”.

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