Sánchez: "La pregunta es cómo no vamos a continuar"

Madrid, 24 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este miércoles que, ante los casos judiciales que afectan al PSOE, al Ejecutivo y a su entorno, la pregunta no es si deben continuar sino "cómo no vamos a continuar".

En su comparecencia en el pleno del Congreso para informar sobre estas causas y sobre el último Consejo Europeo, Sánchez ha hablado de "tres elementos que componen ese nubarrón que eclipsa hoy nuestro debate público", en referencia al caso Ábalos, a la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez.

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Pero ha señalado las diferencias que, en su opinión, hay entre todos ellos, ya que, a su juicio, con los de su entorno el objetivo es "debilitar la acción del Ejecutivo mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras".

"Y ante este panorama para mí la pregunta no es si debemos continuar; la pregunta es cómo no vamos a continuar", ha añadido.

Aunque ha reconocido que faltan políticas por aplicar y problemas por resolver, como la vivienda y la sanidad, ha defendido la labor de su Gobierno y ha pedido el apoyo a sus socios del Gobierno, a quienes ha asegurado que el Ejecutivo "limpia lo que tenga que limpiar". EFE

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