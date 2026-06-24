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Vox ve al PNV "implicado" en las tramas de corrupción del PSOE: "Recogía las nueces antes y las recoge ahora"

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La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha afirmado este miércoles que el PNV está "implicado en todas las tramas de corrupción" que presuntamente afectan al PSOE. "Recogían las nueces antes y las recoge ahora", ha asegurado.

Así se ha expresado la portavoz parlamentaria tras constatar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la vinculación de la 'trama Leire' con el PNV y Ferraz por el rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos.

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Rodríguez de Millán ha arremetido contra los partidos nacionalistas, y ha asegurado que se dedican a "extorsionar" a los sucesivos gobiernos nacionales con los españoles como "moneda de cambio".

NO LE VAN A ECHAR SI LE HAN SUSTENTADO

Además, ve "equivocado" pensar que los socios de Pedro Sánchez, que le han "sustentado", vayan ahora a impulsar una "alternativa política" para desalojar al presidente de La Moncloa. "Se está demostrando que todos estos partidos se han aprovechado igualmente de la cloaca del PSOE, de su corrupción y únicamente les mueve el interés o el rédito político por la situación que puedan tener en sus respectivas regiones", ha añadido.

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"En este sentido, el PNV no era menos: recogía las nueces antes y las recoge ahora, están implicados en todas las tramas de corrupción que nosotros estamos seguros que han sido instigadas por el 'número uno' del PSOE, que es Sánchez", ha rematado.

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