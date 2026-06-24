Sánchez dice que confía en Zapatero por la "convicción" con la que se ha defendido

Madrid, 24 jun (EFE).- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que sigue confiando en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su trayectoria y por la "convicción" con la que ha defendido la "legalidad de su actividad privada".

Sánchez se ha expresado así en su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de los casos de corrupción que afectan al PSOE, en la que se ha referido a la investigación contra el expresidente, quien, ha dicho, "ha defendido con gran convicción la legalidad de su actividad privada, como la de tantos expresidentes de Gobierno".

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"Esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece", ha subrayado el presidente.

Asimismo, ha incidido en que en el Ejecutivo de Zapatero "no hubo un solo escándalo" de corrupción, no ostenta un cargo público desde hace 15 años y está avalado por su colaboración con la Justicia.

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A su vez, ha destacado que "nadie puede aún sacar conclusiones" sobre la investigación de este caso, en la que el Ejecutivo "no tiene nada que ocultar ni, por supuesto, nada que lamentar".

Sobre el rescate a la aerolínea venezolana Plus Ultra, Sánchez ha sido tajante. Al Gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo, ha recordado, y "la respuesta es clara, rotunda y contundente": "no la hubo", ha asegurado. EFE

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