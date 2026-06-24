Espana agencias

Sánchez dice que confía en Zapatero por la "convicción" con la que se ha defendido

Guardar
Google icon

Madrid, 24 jun (EFE).- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que sigue confiando en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su trayectoria y por la "convicción" con la que ha defendido la "legalidad de su actividad privada".

Sánchez se ha expresado así en su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de los casos de corrupción que afectan al PSOE, en la que se ha referido a la investigación contra el expresidente, quien, ha dicho, "ha defendido con gran convicción la legalidad de su actividad privada, como la de tantos expresidentes de Gobierno".

PUBLICIDAD

"Esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece", ha subrayado el presidente.

Asimismo, ha incidido en que en el Ejecutivo de Zapatero "no hubo un solo escándalo" de corrupción, no ostenta un cargo público desde hace 15 años y está avalado por su colaboración con la Justicia.

PUBLICIDAD

A su vez, ha destacado que "nadie puede aún sacar conclusiones" sobre la investigación de este caso, en la que el Ejecutivo "no tiene nada que ocultar ni, por supuesto, nada que lamentar".

Sobre el rescate a la aerolínea venezolana Plus Ultra, Sánchez ha sido tajante. Al Gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo, ha recordado, y "la respuesta es clara, rotunda y contundente": "no la hubo", ha asegurado. EFE

(Foto) (Vídeo)(Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Construcción, muebles o biomasa, la nueva vida de la madera quemada en incendios

Infobae

Feijóo señala a Sánchez como el "nexo político corruptor": "La corrupción es usted"

Infobae

Feijóo a los socios: Deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura hoy mismo

Infobae

Sánchez pide a la justicia jugar "limpio" tras haber sobrepasado los límites con su esposa

Infobae

La Donosti Cup reunirá a 910 equipos de 32 países en su edición más internacional

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez asegura que no hubo trato de favor en el rescate de Plus Ultra y defiende que “jamás” conoció las actuaciones de Ábalos

Pedro Sánchez asegura que no hubo trato de favor en el rescate de Plus Ultra y defiende que “jamás” conoció las actuaciones de Ábalos

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

La trama Leire utilizó la marca Fútbol Club Barcelona para camuflar mordidas de 150.000 euros de una empresa experta en demoliciones

Salvamento Marítimo publica su mayor contrato de balsas salvavidas... pero de momento sus barcos no cuentan todos con desfibriladores

Si Estados Unidos no autoriza el uso del móvil de Rodolfo Reyes, ¿qué queda contra Zapatero? Las otras pruebas que sostienen la investigación del ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

Europa desembolsa 846 millones para reconstruir Valencia tras la dana: la segunda mayor ayuda del Fondo de Solidaridad en la historia de la UE

Europa desembolsa 846 millones para reconstruir Valencia tras la dana: la segunda mayor ayuda del Fondo de Solidaridad en la historia de la UE

Si quieres una casa con piscina, estos son los barrios de España donde más fácil es encontrarla

Pablo Borraz, arquitecto: “Esta es la pregunta que deberías hacerle siempre a tu arquitecto al diseñar una vivienda”

En España faltan viviendas, pero solo el 70% de las construidas se destina a primera residencia: 7,7 millones están vacías o son secundarias

El Gobierno pone un nuevo límite a los jugadores ‘online’: no podrán gastar más de 700 euros al día en casas de apuestas y casinos virtuales

DEPORTES

Vídeo resumen y goles: Colombia supera por la mínima a RD Congo, asegura su clasificación y le servirá el empate contra Portugal para ser primera

Vídeo resumen y goles: Colombia supera por la mínima a RD Congo, asegura su clasificación y le servirá el empate contra Portugal para ser primera

Aday Mara y Sergio de Larrea abren una nueva página para España en la NBA: jugarán en los Oklahoma City Thunder y los Dallas Mavericks

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo

Ghana resiste ante Inglaterra y deja abierto el liderato del Grupo L en el Mundial 2026: el resumen del partido, en vídeo

El histórico récord de Cristiano Ronaldo, sus dos goles y la manita de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial, en vídeo