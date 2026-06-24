The 2nd Skin Co. diseñan para una novia sofisticada vestidos cómodos

Madrid, 24 jun (EFE).- Una novia de blanco, pero no inmaculado, así es la propuesta de la firma The 2nd Skin Co., una de las habituales en el armario de la reina Letizia, que en su nueva colección de novias apuesta por la "sofisticación, pero también por la comodidad" con diseños de varias piezas.

Así lo explican a EFE Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, los creativos que lideran la firma por la que también suspiran Jennifer Lopez, Zendaya o Lily Collins, que han lucido algunos de sus diseños sobre las alfombras rojas.

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Su llegada al mundo de las novias después de consolidarse como grandes creativos de vestidos de cóctel y alfombras rojas provoca que su novia sea "más sofisticada que romántica", advierten este miércoles, mientras dan los últimos retoques para que las modelos posen frente a la cámara.

"Nos gusta vestir a una novia moderna, fresca y hasta un poco atrevida", señala Fernández retocando la caída del escote de un, aparentemente sencillo, vestido con cuello alto y gran abertura en la espalda.

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Al fondo, otros diseños incorporan sus características flores y lazos en cuerpos estructurados que favorecen cualquier silueta.

'Madrid' es el nombre de una colección con la que rinden homenaje a la ciudad que les ha acogido en la que no faltan los mikados, crepés, encajes, organza, satén de seda y raso vintage, que es el que condiciona que el blanco no sea siempre níveo.

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La rafia es uno de los elementos estrella con la que dibujan círculos sobre faldas y cuerpos. "En la puesta en escena todo cuenta, incluso el ruido del tejido al caminar", comenta divertido Burillo, "todo aporta".

Un cuerpo de plumas de ganso, cosidas sobre una camiseta de mikado en seda natural es "una de las joyas de la colección, pura artesanía, colocadas de una en una para que no se solapen", advierten.

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En esta nueva apuesta nupcial no siempre las novias lucen un vestido de largo hasta los pies, el tándem creativo piensa también en las novias civiles y en esas novias no tan jóvenes que prefieren lucir un diseño hasta el tobillo.

Una novia que también piensa en la fiesta posterior al enlace, una razón por la que presentan vestidos de tres piezas con falda, corsé y blusa transparente de la que "te puedes despojar para bailar y sentirte más libre".

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"Son vestidos que dan mucho juego, que se pueden seguir utilizando y en algunos casos intercambiando las piezas con prendas más informales", subrayan los diseñadores. EFE

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