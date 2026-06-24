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El TC sentencia que Ayuso vulneró los derechos de los diputados al reformar Telemadrid

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Madrid, 24 jun (EFE).- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso de amparo interpuesto por los diputados del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid contra la tramitación en lectura única de la segunda reforma de la Ley de Telemadrid, aprobada en abril de 2022, al considerar que el procedimiento legislativo vulneró los derechos de los diputados.

Así lo ha comunicado este miércoles el TC, que se ha pronunciado contra una reforma aprobada con el objetivo de desbloquear la designación de los máximos responsables de la televisión pública madrileña al rebajar el quórum exigido para que pueda ser elegida, y así no necesitar el apoyo de los grupos de la izquierda.

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En una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Segoviano, el Constitucional considera que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vulneró los derechos de la oposición ya que, con la tramitación por lectura única, excluyó la posibilidad de que los diputados ejercieran el derecho de enmienda.

El tribunal reitera que la Mesa estaba obligada a no realizar una propuesta de tramitación por lectura única -que de acuerdo con el Reglamento de la Asamblea vigente en 2021 comportaba el "decaimiento del derecho a la presentación de enmiendas"- al no concurrir uno de los supuestos excepcionales que amparan dicha posibilidad, como sería que la propuesta se hubiese solicitado a la Mesa por unanimidad de los diputados o grupos parlamentarios.

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La sentencia destaca que el derecho de enmienda sirve a la naturaleza democrática del procedimiento legislativo y al valor del pluralismo político que debe presidir su desarrollo.

Por tanto, el Constitucional dictamina la nulidad de los acuerdos de la Mesa y del Pleno de la Cámara, aunque no procede realizar ningún procedimiento ni deducir efecto alguno del fallo sobre la constitucionalidad de la ley aprobada, ni tampoco del Reglamento de la Cámara, que ya ha sido modificado por la propia Asamblea.

Esta es la segunda vez que el tribunal esgrime una sentencia similar, ya que el pasado marzo también declaró nulo el acuerdo de la Mesa y el Pleno de la Asamblea madrileña de tramitar por lectura única la reforma de Telemadrid acometida en 2021.

Aquella reforma, aprobada en julio de 2021, cambió el método de elección de los máximos responsables de Telemadrid y relevó a la antigua dirección. EFE

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