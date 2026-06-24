Transportes aprueba los planes de acción contra el ruido de los grandes ejes ferroviarios

Madrid, 24 jun (EFE).- El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado definitivamente los Planes de acción contra el ruido correspondientes a los mapas estratégicos de ruido de los grandes ejes ferroviarios, fase IV, según se recoge este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Estos planes constituyen una herramienta destinada a afrontar los problemas derivados de la exposición acústica y sus efectos, incluida la reducción del ruido partiendo de estos mapas, según ha indicado en un comunicado.

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Durante su tramitación, los planes han sido sometidos a información pública, permitiendo la participación de ciudadanos, administraciones y colectivos interesados.

La fase IV ha introducido avances técnicos, como la aplicación del método común europeo CNOSSOS-EU, que permite una evaluación homogénea y más precisa del ruido ferroviario, y las nuevas herramientas de gestión de datos exigidas por la normativa europea.

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Entre los principales beneficios, destaca el Ministerio, está la reducción de la exposición al ruido en áreas residenciales y sensibles; la mejora del bienestar y la salud de la población, al disminuir los efectos nocivos asociados a la contaminación acústica; la priorización de actuaciones mediante análisis multicriterio, optimizando la inversión pública o la planificación a largo plazo. EFE