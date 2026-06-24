Héctor Bellerín confiesa el truco para tener un pelazo como el de él: “Desde que dejé de lavarlo, se me empezó a ondular el pelo“

Héctor Bellerín en 'Cara al show' con Marc Giró (ATRESMEDIA).

Acostumbrado a romper con muchos de los códigos tradicionales del fútbol profesional, Héctor Bellerín ha vuelto a demostrar que su forma de entender la vida va mucho más allá de los terrenos de juego. El jugador del Real Betis se ha convertido en uno de los invitados más comentados de la temporada en Late Xou con Marc Giró, donde dejaba este martes una revelación que no ha tardado en generar debate: lleva años reduciendo al mínimo el uso de champú y, en algunos momentos, ha llegado a estar incluso hasta medio año sin usarlo en su cabello.

La conversación comenzó cuando Marc Giró se interesó por su característica melena. Lejos del aspecto que lucía en sus primeros años como futbolista, cuando llevaba el pelo largo y completamente liso, Bellerín aparece ahora con una imagen marcada por sus ondas y rizos naturales. La explicación, según contó él mismo, está relacionada con un cambio en sus hábitos de cuidado personal: "Desde que dejé de lavarlo, se me empezó a ondular el pelo“.

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Héctor Bellerín, del Real Betis.(REUTERS/Violeta Santos Moura).

El futbolista recordó que todo ocurrió durante unas vacaciones en las que olvidó llevar su champú sólido, un producto que utilizaba como alternativa más sostenible para reducir el consumo de plástico. Allí, en el hotel, al verse sin otra alternativa, decidió simplemente lavar su cabello con agua y ver cómo reaccionaba.

“Me meto en la ducha, me rasco el cuero cabelludo y me enjuago con agua“, relató durante la entrevista, dejando atónito al presentador. Con el paso del tiempo descubrió que la textura de su melena había cambiado por completo, pasando de un cabello liso a uno mucho más definido y con volumen.

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Eso sí, Bellerín aclaró que esta decisión no implica abandonar su higiene diaria. Debido a las exigencias de su profesión y a los constantes entrenamientos, el deportista se ducha varias veces al día, aunque evita utilizar productos de limpieza capilar con tanta frecuencia.

Héctor Bellerín, del FC Barcelona, ​​durante el calentamiento previo al partido (REUTERS/Albert Gea).

No obstante, durante la entrevista, el futbolista también reconoció que en una etapa de su vida llegó a pasar seis o siete meses sin utilizar ningún tipo de champú. Según su experiencia, el cabello adquiere una textura diferente debido a la presencia de sus aceites naturales. “Es más grasienta, pero es como si te pusieras gomina. Al final, eso también es como si te quitas una grasa y te pones otra”, comentó entre risas.

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Actualmente, su rutina es algo menos estricta y asegura que suele recurrir al champú cada dos o tres semanas. Un método que ha despertado incluso la curiosidad de algunos de sus compañeros de vestuario, quienes le preguntan cómo consigue mantener su pelo en buen estado y evitar la caída capilar. Su respuesta, según contó con humor, siempre es la misma: “No me lo lavo”.

23 de abril de 2022, Borja Iglesias del Real Betis celebra su primer gol con Héctor Bellerin en la final de la Copa del Rey (REUTERS/Jon Nazca)

¿Es necesario lavarle el pelo asiduamente?

Sin embargo, la experiencia personal del futbolista no debe entenderse como una fórmula válida para todo el mundo. Los especialistas en dermatología recuerdan que la frecuencia ideal de lavado depende de factores como el tipo de cabello, la producción de grasa del cuero cabelludo y las necesidades particulares de cada persona.

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En algunos casos, especialmente en personas con pelo seco, rizado o con tendencia a la deshidratación, espaciar los lavados puede ayudar a conservar los aceites naturales que protegen la fibra capilar. Además, un uso excesivo de productos limpiadores podría favorecer la sequedad o la irritación del cuero cabelludo. Por otro lado, los expertos también señalan que eliminar por completo el champú puede no ser recomendable en personas con exceso de sebo, problemas dermatológicos como la dermatitis seborreica o acumulación de residuos en el cuero cabelludo.