Santiago Auserón, Premio de las Letras Aragonesas 2025

Zaragoza, 24 jun (EFE).- El Gobierno de Aragón ha concedido este miércoles el Premio de las Letras Aragonesas 2025 al cantante, compositor, escritor y filósofo Santiago Auserón, nacido en Zaragoza en 1954, en reconocimiento a su trayectoria artística e intelectual y a su aportación a la creación literaria, musical y filosófica.

Se le reconoce como “artista literario”, letrista y escritor, con una mención especial al verso cantado y a su “gran contribución al mundo literario”, además de destacar su proyección internacional y el alcance popular de su obra.

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El galardón, según la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, permite reconocer las “valiosas aportaciones” realizadas por el creador zaragozano, con una “prolífica vida” como cantante, compositor, escritor y doctor el Filosofía.

El Premio de las Letras Aragonesas distingue a personas, instituciones o entidades aragonesas que desarrollan una labor continuada de especial relevancia en la creación e investigación literaria. EFE

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