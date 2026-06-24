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Quartararo y Rins llegan a un circuito "especial" y en el que "disfrutan"

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Redacción deportes, 24 jun (EFE).- El francés Fabio Quartararo y el español Alex Rins, pilotos oficiales de las Yamaha YZR M 1 V4, llegan al Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, que se disputa este fin de semana en el circuito TT Assen, con ganas de tener un buen papel porque es "especial" y "disfrutan".

Quartararo recordó en la nota de prensa de su equipo que "el fin de semana pasado no fue fácil", pero ahora están centrados "en Assen". "Es un circuito en el que disfruto mucho y donde suelo sentirme bien sobre la moto", destacó.

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"Mi objetivo para este fin de semana es pilotar de una forma que, para mí, sea más placentera", comentó el campeón del mundo de MotoGP en 2021, que afirmó que "las sensaciones aquí suelen ser positivas", por lo que espera que puedan "dar un buen paso adelante este fin de semana".

En el caso de Alex Rins, puso de relieve que "Assen siempre es especial, muy fluido y bastante técnico". "Tras la última carrera queremos mejorar nuestras sensaciones y ser más competitivos desde el principio del fin de semana", subrayó.

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"Necesitamos dar un paso adelante para poder luchar por los puntos de nuevo", insistió Alex Rins, que resaltó que si consigue "regularidad", cree que puede "tener un buen fin de semana". EFE

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