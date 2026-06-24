Exchófer de Bárcenas declara que no recuerda si Villarejo pidió grabaciones del extesorero

Madrid, 24 jun (EFE).- Sergio Ríos Esgueva, exconductor de Luis Bárcenas, ha declarado como acusado en el juicio del caso Kitchen, donde primero ha negado y después ha dicho no recordar si el excomisario José Manuel Villarejo le pidió recuperar grabaciones del extesorero del PP.

Ríos, que enfrenta una petición de 12 años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía, declara este miércoles en la Audiencia Nacional, en el juicio sobre una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP entre 2013 y 2015, en el que va a contestar a la Fiscalía, su abogado, y las defensas de los diez acusados.

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Este conductor, captado como confidente, ha pasado de negar que le pidieran grabaciones a señalar que no lo recordaba, cuando el fiscal le ha mencionado una grabación donde se escucha cómo Villarejo pidió al exchófer "darle al tarro" para hallar un 'pendrive' con conversaciones, que según la investigación serían del extesorero con el expresidente Mariano Rajoy o el dirigente del PP Javier Arenas.

"No recuerdo que me lo dijera y no recuerdo que Villarejo me dijera que tenía que recuperar unas grabaciones que no sabíamos si existían o no existían", ha dicho Ríos, cuya defensa ha impugnado este audio, y que atribuye la conversación a comentarios sobre una publicación.

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El exconductor, que después logró plaza como policía y actualmente está suspendido de empleo y sueldo, ha explicado cómo le captó el excomisario Villarejo, presentándose como Tommy o Tomás, y le pidió colaborar con la Policía para recuperar "los famosos millones" del extesorero dando información sobre testaferros o movimientos de la familia.

Según su relato, Villarejo le dijo que la policía sabía que había hecho ingresos con billetes de 500 euros o trasladado cuadros y le advirtió del riesgo de ser considerado cooperador de blanqueo si no colaboraba.

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Ha explicado además que fue captado en el verano de 2013, en un encuentro en el parking de una hamburguesería en Madrid, tras un primer intento fallido del también comisario Enrique García Castaño, y fue el inspector jefe Andrés Gómez Gordo, entonces asesor en el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, quien les presentó.

Recibió el encargo de no obstaculizar seguimientos, informar de los lugares a los que llevaba a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y las personas con quienes se veía e informar de números de teléfonos prepago o de matrículas, y según su relato, no le pidieron ningún documento, discos duros ni material informático.

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También ha negado el conductor que entregase a García Castaño teléfonos de Bárcenas para que fueran clonados en un Vips, al que niega haber acudido.

Además, ha explicado que le pagaron como confidente 2.000 euros al mes porque de lo contrario él hubiera dejado de trabajar para la familia Bárcenas, ya que necesitaba tener un salario asegurado.

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El exchófer ha dicho además que no supo la identidad real de Villarejo hasta que no apareció en prensa y ha negado conocer que le apodasen como cocinero, algo que ha visto en el procedimiento: "Me debían llamar, Villarejo o el comisario Tommy se refería a mí como Sergio o Sergi". EFE