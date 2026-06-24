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El PSOE dice que Plan Estatal de Vivienda es política de Estado y el PP que es progaganda

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Madrid, 24 jun (EFE).- El PSOE ha defendido este miércoles en el pleno del Senado que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 es la "política de Estado" que España necesita para abordar la crisis habitacional, mientras que el PP lo ha tildado de "propaganda sanchista" que "no va a solucionar el problema".

Dos meses después de la aprobación de este plan por parte del Gobierno, los socialistas han presentado una moción para reivindicar su valor y la necesidad de implementarlo "con la participación de todas las administraciones y fuerzas políticas".

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El socialista Marcos Albadalejo ha subrayado el "valor del acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que demuestra que cuando las administraciones trabajan juntas, con respeto y voluntad de entendimiento se pueden resolver los problemas de los ciudadanos", ha dicho, y ha pedido a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "que lo escuche y lo entienda y empiece a respetar los acuerdos".

El senador del PSOE aludía así al recurso ante el Tribunal Supremo que ha presentado esta semana la Comunidad de Madrid por considerar que el plan estatal invade competencias autonómicas y les impone más obligaciones financieras y de gestión.

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A este respecto, la senadora del PP Paloma Martín ha sostenido que "no ha habido acuerdo" con las comunidades en torno a este plan, sino "imposición", y que los presidentes autonómicos rechazaron las propuestas del ministerio, incluido el de Castilla-La Mancha, que es del PSOE.

El pasado mayo se aprobó el reparto de los fondos que movilizará el plan en la Conferencia Sectorial de Vivienda, con el apoyo de todas las comunidades.

Sin embargo, además del recurso formalizado por Madrid, Andalucía y Extremadura ya han iniciado los trámites para recurrirlo y, según Paloma Martín, otras tres han dicho que lo harán también.

"La ministra dijo (a las comunidades autónomas) o foto o les quito la pasta", ha afirmado la representante del PP, en referencia a los 7.000 millones de euros del plan.

Durante el debate, Vox ha dicho que las medidas que contiene el nuevo plan estatal son solo "anuncios" y CC ha avanzado su "abstención a las promesas del Gobierno", mientras que el PNV y Junts han defendido que las competencias en política de vivienda son autonómicas y se han quejado de que el plan estatal lo "ignore".

La Izquierda Confederal ha abogado por un "mejor mercado y mejor Estado" y ERC ha incidido en que la moción es "cosmética pura" y en que el Ejecutivo "pretende tapar su fracaso en política de vivienda con un horizonte a cuatro años" y construyendo un "relato idílico que nadie ve materializarse en la calle".EFE

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