Cultural Leonesa y Mirandés jugarán en el grupo 1; Zaragoza y Huesca en el 2

Madrid, 24 jun (EFE).- La Cultural Leonesa y el Mirandés jugarán la próxima temporada en el grupo 1 de Primera RFEF, mientras que los otros dos descendidos de Segunda, Zaragoza y Huesca, lo harán en el 2, según la distribución aprobada mediante votación, informó la Federación Española de Fútbol.

La campaña 2026/27 de la tercera categoría del fútbol español se dividirá de nuevo en dos grupos, de veinte equipos cada uno, y tras la reunión de la Comisión de Presidentes, que abordó las diferentes propuestas, la composición de los mismos, anunciada este martes, será la siguiente:

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- Grupo 1: Mérida, Arenas, Athletic B, Barakaldo, Coria, Extremadura, Lugo, Mirandés, Cacereño, Cultural Leonesa, Pontevedra, Racing Ferrol, Deportivo Fabril, Avilés Industrial, Real Union Irun, Ponferradina, UD Logroñés, Ourense, Unionistas Salamanca y Zamora.

- Grupo 1: Alcorcón, Águilas, Algeciras, Antequera, Atlético Madrileño, Teruel, Europa, Rayo Majadahonda, Cartagena, Gimnastic Tarragona, Hércules, Juventud Torremolinos, Real Jaén, Real Madrid Castilla, Murcia, Zaragoza, Huesca, Ibiza, Sant Andrey u Villarreal B. EFE

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