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El Gobierno exige explicaciones a Melilla por el informe que le señala por malversación

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Melilla, 23 jun (EFE).- La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha exigido al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, que dé “explicaciones inmediatas” sobre el informe de la UDEF que señala al Gobierno local por indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por valor de unos 7 u 8 millones de euros en la construcción del centro comercial de la ciudad.

La petición de explicaciones que ha hecho el PSOE se une a la de Somos Melilla tras conocerse el informe policial, sobre el que el Gobierno local ha desmentido su contenido y ha dicho que carece del más mínimo rigor técnico y jurídico” y no ha sido contrastado con los órganos administrativos.

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Moh, en una nota, ha recordado que el PSOE ya manifestó en su momento sus dudas sobre esta actuación urbanística y ha insistido en que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió con unos terrenos que habían sido cedidos por el Ministerio de Defensa para fines de interés social.

“Estamos hablando de suelo destinado a vivienda y equipamientos públicos que terminó formando parte de una operación privada. Los melillenses merecen saber por qué se tomó esa decisión y quién la impulsó”, ha señalado.

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La dirigente socialista ha lamentado que el Gobierno local no haya ofrecido “explicaciones convincentes sobre una de las mayores operaciones urbanísticas desarrolladas en Melilla”.

A su juicio, se trata de un “silencio absoluto” que contrasta con las responsabilidades que exigen en investigaciones “que afectan a otras administraciones o a otros partidos”.

“Imbroda no puede seguir evitando dar respuestas. Los melillenses tienen derecho a conocer toda la verdad sobre una operación que cambió el destino de unos terrenos que estaban llamados a atender necesidades sociales de nuestra ciudad”, ha dicho Moh, candidata del PSOE a la Presidencia de Melilla en las próximas elecciones.

También Somos Melilla ha exigido al Gobierno local que dé explicaciones inmediatas, claras y transparentes a los ciudadanos, aunque ha mostrado su respeto a la presunción de inocencia en el ámbito judicial y ha señalado que las denuncias de presuntas irregularidades ya no son una mera queja de este partido, sino que “lo dice la UDEF con un informe policial bastante claro”.

En un mensaje grabado, el presidente de Somos Melilla, Amin Azmani, ha recordado que hace años, Imbroda fue absuelto por el Tribunal Supremo porque “sus presuntos delitos habían prescrito”, de ahí que haya reclamado mayor agilidad a la justicia.

“Melilla no puede seguir siendo la capital de la sospecha y de las causas caducadas por los pelos. Los melillenses merecemos una gestión pública, clara y transparente. Y el que cometa corrupción, cualquier tipo de corrupción, lo debe pagar, sea quien sea y afecte al partido que afecte”, ha finalizado. EFE

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