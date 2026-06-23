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Finaliza el registro por una operación contra la corrupción en el Ayuntamiento de Soria

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Soria, 23 jun (EFE).- El registro del Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE, en el marco de una operación abierta por la Guardia Civil por supuestas irregularidades en contratos públicos y por la que, de momento, se ha detenido a seis personas, entre ellas la concejala de Comercio, Yolanda Santos (PSOE), ha finalizado tras casi doce horas.

La operación, dirigida por el Tribunal de Instancia 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial y que ha supuesto además el registro de dos domicilios particulares, investiga delitos de prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas para funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

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A las nueve de la mañana varios agentes de la Guardia Civil han entrado en el Ayuntamiento de Soria para proceder al registro, asociado al área de Comercio, al parecer por supuestas irregularidades en la contratación de este departamento con empresas vinculadas con la edil, que ha concluido sobre las ocho y media de la tarde. EFE

so-orv-aal-pcr/jlp

(foto) (vídeo)

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