Espana agencias

Rescatado un cayuco con 119 inmigrantes, entre ellos 4 menores, a una milla de El Hierro

Guardar
Google icon

Santa Cruz De Tenerife, 23 jun (EFE).- Un cayuco con 119 inmigrantes a bordo, entre ellos siete mujeres y cuatro menores, ha sido rescatado en la tarde este martes y trasladado al puerto herreño de La Restinga, en el municipio de El Pinar.

La embarcación ha llegado al muelle escoltada por Salvamento Marítimo, tras ser avistada cuando navegaba a menos de una milla de la isla.

Según han relatado algunos de sus ocupantes tras desembarcar, el cayuco llevaba navegando unos ocho días antes de arribar esta tarde a la isla de El Hierro. EFE

PUBLICIDAD

gf/asd/jlp

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estabilizado el incendio del Parque Natural de As Fragas do Eume (A Coruña)

Infobae

El Gobierno exige explicaciones a Melilla por el informe que le señala por malversación

Infobae

Hugo Brooo revela que su equipo está en excelente momento para buscar la segunda ronda

Infobae

Navarro se medirá a Swiatek y Alexandrova a Adreeva en la segunda ronda de Bad Homburg

Infobae

Felicia Schröder, nueva jugadora del Real Madrid hasta 2030

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez comparece al fin en el Congreso para responder por la catarata de casos de corrupción que apuntan al PSOE y al Gobierno y encajando todavía la condena a Ábalos

Sánchez comparece al fin en el Congreso para responder por la catarata de casos de corrupción que apuntan al PSOE y al Gobierno y encajando todavía la condena a Ábalos

Felipe González avala la condena a Ábalos y recuerda, sobre las críticas a Aldama, que el PSOE “ha incentivado, premiado e incluso indultado” a delatores de corrupción

Quién es Rodolfo Reyes, el empresario venezolano cuyo teléfono se ha convertido en la prueba clave contra Zapatero en la investigación de Plus Ultra

‘El Bigotes’, condenado en la Gürtel, aconseja a los acusados de corrupción que colaboren con la Justicia: “Yo no lo hice y fui un gilipollas como la copa de un pino”

Leire gestionaba la “vía Santos”: la UCO involucra a Cerdán en reuniones para gestionar el rescate de Tubos Reunidos

ECONOMÍA

El calor extremo pone en riesgo las cosechas de maíz y trigo de Francia, lo que afectaría al precio de los cereales en Europa

El calor extremo pone en riesgo las cosechas de maíz y trigo de Francia, lo que afectaría al precio de los cereales en Europa

Alemania se encamina a reformar el sistema de pensiones: aumento en la edad de jubilación e inversiones en activos como complemento

Amor en el trabajo: por qué las empresas en España no pueden intervenir en las relaciones sentimentales entre sus empleados

David Jiménez, abogado: “Si no tienes hecho el testamento, en la mayor parte de España las herencias se reparten por tercios”

España no construye nuevas viviendas ni consigue vender las 455.000 vacías desde 2024: el stock se concentra en Madrid y la costa levantina

DEPORTES

Gaethje sigue cargando contra Topuria: “Habría sido tremendamente irrespetuoso si me hubiera vencido en la Casa Blanca”

Gaethje sigue cargando contra Topuria: “Habría sido tremendamente irrespetuoso si me hubiera vencido en la Casa Blanca”

Elliot Anderson, el jugador por el que sus profesores apostaron que jugaría con Inglaterra y ahora es el ‘ojito derecho’ de Tuchel en el Mundial

Harry Kane, el niño al que echaron por gordo y que está a un gol de hacer historia con Inglaterra

Jordan Pickford, el guardián de la portería de Inglaterra en el Mundial: su padre le cambió el apellido para evitar que le hicieran bullying

Entre 300 y 350 millones de euros: lo que le puede costar al FC Barcelona intentar ‘robar’ a Julián Álvarez al Atlético de Madrid