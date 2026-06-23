Rescatado un cayuco con 119 inmigrantes, entre ellos 4 menores, a una milla de El Hierro

Santa Cruz De Tenerife, 23 jun (EFE).- Un cayuco con 119 inmigrantes a bordo, entre ellos siete mujeres y cuatro menores, ha sido rescatado en la tarde este martes y trasladado al puerto herreño de La Restinga, en el municipio de El Pinar.
La embarcación ha llegado al muelle escoltada por Salvamento Marítimo, tras ser avistada cuando navegaba a menos de una milla de la isla.
Según han relatado algunos de sus ocupantes tras desembarcar, el cayuco llevaba navegando unos ocho días antes de arribar esta tarde a la isla de El Hierro. EFE
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