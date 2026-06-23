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Estabilizado el incendio del Parque Natural de As Fragas do Eume (A Coruña)

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Ferrol, 23 jun (EFE).- La Xunta de Galicia ha confirmado que el incendio iniciado en el Parque Natural de As Fragas do Eume (A Coruña) ha quedado estabilizado en torno a las seis y cuarto de la tarde de este martes, mientras que permanecen controlados los originados en A Capela (A Coruña) y A Mezquita (Ourense).

En el primero de los incendios, que también se ha propagado por el municipio de A Capela, con inicio en la parroquia homónima, la alerta trascendió poco antes de las cinco y media de la mañana y las últimas estimaciones siguen apuntando a una superficie arrasada de 50 hectáreas, todas ellas dentro del espacio protegido de As Fragas do Eume.

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La Consellería del Medio Rural ha detallado que se desplegaron en la zona tres técnicos, quince agentes, veinticinco brigadas, diecisiete motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, cinco aviones y otros tantos helicópteros.

Previamente, a la una menos cinco de la madrugada, quedó controlado el incendio iniciado en esa misma parroquia de A Capela en la madrugada del domingo, que ha afectado a unas 30 hectáreas y en cuya extinción han trabajado dos técnicos, diecisiete agentes, veinticinco brigadas, veintiséis motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.

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También está controlado, desde la tarde del lunes, el incendio de Manzalvos, en A Mezquita, que entró en ese municipio desde Portugal en la mañana del domingo y que ha arrasado al menos 50 hectáreas, con un despliegue de un técnico, dieciséis agentes, veintiséis brigadas, diecisiete motobombas, cuatro palas, siete aviones y siete helicópteros.

Medio Rural tiene a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 para alertar sobre incendios forestales, además de la aplicación ALume y el teléfono anónimo y gratuito 900 815 085 para avisar sobre "cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento". EFE

rs/am/icn

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