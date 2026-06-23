Rechazada la propuesta de Vox para separar los recuentos del voto presencial y por correo

Madrid, 23 jun (EFE).- El pleno del Congreso ha rechazado este martes la toma en consideración de una proposición de ley de Vox para que el recuento del voto presencial y por correspondencia se haga por separado, una medida que los de Santiago Abascal creen "sencilla pero sumamente eficaz" para reforzar la prevención del fraude electoral.

La iniciativa, defendida por el diputado Ignacio Hoces, pretendía modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que haya un mayor control en el voto por correo.

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Vox solo ha contado con los votos favorables de sus diputados. El PP se ha abstenido y los demás grupos han votado en contra por creer que el sistema actual es absolutamente garantista y que no hay pruebas de fraude electoral.

La modificación legislativa propuesta por la formación de Abascal incluía urnas separadas para el voto presencial y por correos, que los resultados se anunciasen a viva voz y quedasen reflejados de forma independiente en el acta electoral y que su aplicación se hiciera extensible a las elecciones autonómicas.

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Se trata de corregir la ley actual para que exista máxima transparencia y quede clara la "trazabilidad" del voto por correo tanto dentro como fuera España, ha explicado Hoces, que ha resumido la propuesta en la máxima de "ni un solo voto bajo sospecha".

En Vox entienden que la "opacidad" existente en torno al voto por correo y la situación judicial en el entorno del Gobierno y el PSOE puede llevarles a adulterar los resultados en las próximas elecciones.

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Creen que Sánchez está tratando de cambiar el censo electoral mediante la regularización de inmigrantes y la denominada ley de nietos, que permite a los descendientes de españoles obtener la nacionalidad española de forma directa sin necesidad de residir en España.

"Sánchez es don Pedro, el cacique", ha afirmado el diputado, para quien el jefe del Ejecutivo es "el responsable del posible mayor pucherazo electoral del régimen de 1978".

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"La creciente desconfianza institucional puede generar dudas, pero la respuesta a la corrupción no puede ser cuestionar la limpieza de nuestras elecciones sin pruebas", ha contestado el diputado del PP Antonio Hernando.

Ha advertido de que las incidencias relacionadas con la custodia del voto por correo son "excepcionales" y ha asegurado que resulta "prácticamente imposible alterar masivamente esos votos sin dejar rastro".

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Para el diputado del PSOE, José Zaragoza, los de Vox se dedican a "ensuciar la democracia" y "como las moscas, las pongas donde las pongas, siempre encuentra su trocito de mierda".

"Sus teorías de la conspiración son tan ridículas...", ha dicho y ha subrayado que al Congreso se va a hablar de realidades y no de inventos.

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Txema Guijarro, de Sumar, ha señalado igualmente que Vox no ha aportado "ni una sola evidencia" de fraude y le ha acusado de seguir las teorías "conspiranoicas" propias de la extrema derecha.

"Es una copia del manual de Donald Trump", ha coincidido Álvaro Vidal, de ERC, para quien los de Abascal están preparando con su "trumpismo cañí" el terreno por si no llegan al gobierno en los próximos comicios.

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El diputado del PNV, Mikel Legarda, ha considerado indefendible la reforma de Vox por dudar "sin fundamento" de los mecanismos del voto por correo y ha denunciado el grave daño que produce en la confianza ciudadana al partir de "una prueba de fraude que no es tal".

Tanto Javier Sánchez Serna, de Podemos, como Águeda Micó, de Compromís, han calificado de "ocurrencia" la propuesta y han acusado a Vox de "sembrar sombras para que tiemble el sistema electoral". EFE

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