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Aitana Bonmatí se rinde ante Messi: "Se nos acaban los adjetivos para describirlo"

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San Diego (EE.UU.), 23 jun (EFE).- La centrocampista del FC Barcelona y de la selección española Aitana Bonmatí elogió la figura de Lionel Messi tras su espectacular arranque en el Mundial, y afirmó que el astro argentino sigue demostrando que es el mejor futbolista de todos los tiempos.

"Es imparable, yo creo que ya se nos acaban los adjetivos para describir a una persona que ha ganado tanto y sigue ganando", indicó Bonmatí en una entrevista con EFE durante su estancia en el estado de California por su campus de fútbol, un proyecto personal que lleva por primera a Estados Unidos enfocado en las nuevas generaciones.

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La jugadora blaugrana se mostró impresionada por el rendimiento de Messi, quien mañana cumplirá 39 años y ayer sumó un nuevo doblete en el partido contra Austria con el que destronó al alemán Miroslav Klose como el jugador más goleador en la historia de los mundiales.

"Sigue demostrando que es el mejor jugador de la historia. No creo que haya otro jugador en la historia como él", sentenció la tres veces campeona del Balón de Oro femenino. EFE

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(vídeo)(foto)

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