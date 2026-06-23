Las pernoctaciones hoteleras suben un 2,5 % en mayo y los precios, un 5 %, según el INE

Madrid, 23 jun (EFE).- Las pernoctaciones en los hoteles españoles aumentaron un 2,5 % en mayo respecto al mismo mes de 2025 y superaron los 36,3 millones, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los viajeros no residentes elevaron un 3,7 % sus estancias en hoteles, en tanto que las de los residentes en España bajaron un 0,2 %.
PUBLICIDAD
Los precios de los hoteles españoles subieron un 5 % interanual en mayo, con lo que llevan ya 59 meses consecutivos al alza, añade el INE. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Una academia enseña a enseñar flamenco con canciones infantiles y ritmos K-pop
Mónica García admite que existe mercantilización y falta de altruismo en la ovodonación
La Bolsa española abre con una caída el 0,37 % arrastrada por Wall Street y Asia
Ascienden a 7 los heridos en un atropello en la terraza de un bar de Frigiliana (Málaga)
El día 13 del Mundial, en 5 claves
MÁS NOTICIAS