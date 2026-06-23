Rocío Muñoz Martín, madre del nuevo hijo de Omar Montes: “Su amigo me ofreció llevarme a clínicas clandestinas para abortar”

Rocío Muñoz Martín en 'Y ahora Sonsoles' (ATRESMEDIA).

Omar Montes continúa en el centro de la polémica después de que Rocío Muñoz Martín haya reaparecido públicamente en la recta final de su embarazo para relatar su versión de los hechos y mostrar las conversaciones que, según sostiene, mantuvo con el artista durante los primeros meses de gestación. Una situación que ha generado una gran repercusión mediática y que, por el momento, mantiene al cantante sin confirmar públicamente la paternidad del bebé.

Fue el pasado mes de mayo cuando Rocío hizo pública su situación y aseguró que esperaba un hijo de Omar Montes. Desde entonces había permanecido alejada de los focos, centrada en su embarazo y arropada por su círculo más cercano. Ahora, a pocos meses de dar a luz, ha decidido sentarse en el programa de televisión Y ahora Sonsoles para ofrecer nuevos detalles sobre la relación que habría mantenido con el intérprete.

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La joven explicó que conoció al cantante a través de la clínica estética en la que trabajaba. Según su relato, al principio el contacto se limitó a cuestiones profesionales relacionadas con distintos tratamientos, aunque con el paso del tiempo comenzaron a hablar con mayor frecuencia y el artista empezó a invitarla a sus conciertos y a proponerle encuentros fuera del ámbito laboral.

La empresaria detalló el cambio de actitud del cantante tras comunicarle el embarazo (De Viernes)

En aquel momento, Rocío mantenía otra relación sentimental y asegura que inicialmente rechazó los acercamientos del cantante porque apenas le conocía. Sin embargo, la situación cambió cuando terminó con su pareja y comenzó a estrechar la relación con él. Según su versión, desconocía que Omar Montes siguiera manteniendo una relación sentimental con Lola Romero: “Yo no sabía que tenía pareja. Como veía imágenes y comentarios, se lo pregunté. Y me decía que no estaba con ella. Que seguía viviendo con ella porque era un tema de responsabilidad, pero que dormían en habitaciones separadas".

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A pesar de la complejidad del contexto, Rocío afirma que en un primer momento Omar recibió la noticia del embarazo con ilusión y que ambos hablaron de afrontarlo juntos. De hecho, en los mensajes de WhatsApp que mostró en televisión aparecen conversaciones en las que el cantante, supuestamente, se ofrecía a acompañarla a las revisiones médicas y le trasladaba su intención de que no atravesara esa experiencia en soledad.

Rocío Martín, la mujer que supuestamente tendrá un hijo con Omar Montes, en '¡De Viernes!' (Mediaset)

“No me he sentido sola como tal porque estoy rodeada de mi familia y mis amigos. En cuanto a lo que es la maternidad, pues siempre hace ilusión que, al menos, el padre esté presente por el niño, ya no en relación conmigo", confesó. “Es una cosa de los dos”, le habría escrito en una de esas conversaciones, insistiendo en que quería estar presente durante las citas relacionadas con el embarazo.

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Sin embargo, hubo un cambio de actitud ante el miedo de ser estafado: "Estoy muy asustado porque no sé qué quieres hacer conmigo. Porque sé que eres una mujer más grande que yo y más inteligente. Y yo no quiero sufrir ni que nadie me engañe“, le envió supuestamente el cantante. A partir de ese momento, según su testimonio, comenzaron las presiones para que interrumpiera el embarazo.

Omar Montes con su hijo Ismael (Instagram)

“Me decían que iba a destrozar la vida de Omar”

Uno de los episodios más impactantes de su relato fue la propuesta que, asegura, recibió por parte del cantante: abortar en ese momento y plantearse volver a buscar un hijo juntos unos meses más tarde. Una idea que Rocío rechazó de manera contundente porque, según explicó, no estaba dispuesta a renunciar a un embarazo que deseaba continuar.

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“Su amigo me estaba diciendo de llevarme a clínicas clandestinas. Eran clínicas que ellos conocían (Omar Montes y su amigo) en la que podíamos hacer la interrupción del embarazo, estando en las semanas en las que estuviese“, contó a Sonsoles Ónega, afirmando que era una práctica que solían hacer él y varios de sus amigos. “Me decían que si seguía adelante con el embarazo iba a destrozar la vida de Omar. Me enviaban mensajes con clínicas de aborto diciéndome a cuáles podía ir”, explicó. Estas circunstancias la llevaron, según relató, a comenzar a guardar pruebas y grabar determinadas conversaciones.