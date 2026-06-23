Ascienden a 7 los heridos en un atropello en la terraza de un bar de Frigiliana (Málaga)

Málaga, 23 jun (EFE).- Siete personas, entre ellas dos menores, han resultado heridas en un atropello múltiple ocurrido en la terraza de un bar de Frigiliana (Málaga), según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

Los hechos se han producido a las 19:30 horas de este lunes, momento en el que varios ciudadanos han llamado al 112 para informar de que un turismo había atropellado a varias personas que se encontraban en la terraza de un bar en la calle San Sebastián de la citada localidad malagueña.

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La sala del 112 ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias, a los bomberos, que finalmente no han tenido que intervenir, y a la Policía Local.

En un primer momento los sanitarios señalaron que tres personas habían resultado heridas en este suceso aunque la cifra se ha elevado en las últimas horas hasta siete: dos menores de 5 y 14 años, tres mujeres de 45, 48 y 79 y dos hombres de 44 y 77 años.

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Se investiga si la conductora del turismo ha podido sufrir algún problema de carácter sanitario al volante. EFE