Aitana Bonmatí asume la nueva era del Barça como "ley de vida"

San Diego (EE.UU.), 23 jun (EFE).- La centrocampista del FC Barcelona, Aitana Bonmatí, asume como "ley de vida" la profunda reestructuración que vive la plantilla blaugrana tras la salida de algunas de sus estrellas, como Alexia Putellas, Ona Batlle y Mapi León, y desvinculó de momento su futuro inmediato de este éxodo de futbolistas del vestuario.

"No sé si algún día me tocará a mí, no lo sé. Todavía no sé ver el futuro, pero mirando la historia de varios jugadores y jugadoras que han pasado por el Barça, siempre se han acabado marchando por dar otro paso, por edad o por lo que sea", admitió la catalana a EFE.

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La futbolista catalana afronta esta nueva etapa con la madurez que le otorgan los 14 años que lleva involucrada en el club. "He visto irse a mucha gente, he visto venir a mucha gente. Yo sigo allí, pero siempre ha habido cambios. Son etapas", añadió.

"En el fútbol siempre hay cambios, es que es ley de vida", insistió al respecto la tres veces Balón de Oro femenino.

La internacional española mandó un mensaje de agradecimiento "a todas las jugadoras que han estado" en el equipo y que tanto han aportado, y aseguró pese a sus marchas, el Barça no perderá su ADN.

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"Si algo me mantiene un poco tranquila es que el tener una identidad propia, un estilo de juego propio. Creo que el Barça seguirá siendo el Barça y evidentemente nos tendremos que adaptar a los nuevos cambios que vengan", sentenció.

Bonmatí se encuentra esta semana en el estado de California con motivo de la primera edición internacional del Campus Aitana Bonmatí, que este verano llegará a la sexta edición en el pueblo natal de la futbolista, en Sant Pere de Ribes (Barcelona) y, por primera vez, aterrizará en las ciudades de San Diego y Los Ángeles.

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El Campus Aitana Bonmatí está destinado a niños y niñas que quieran aprender y mejorar en el fútbol "a través de una metodología de valores y pasión por el deporte con un enfoque técnico, formativo y humano", según la página web del campus. EFE

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