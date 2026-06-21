Colau se descarta como candidata de un frente de izquierdas por "los costos" de la primera línea

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau se ha descartado como candidata de un futuro frente de izquierdas por "los costos que implica estar en la primera línea" que, asegura, los ha vivido y aún está procesando.

Así se ha expresado al preguntársele por su participación en una posible unión de partidos de izquierda en una entrevista en 'El País' este domingo recogida por Europa Press, donde ha asegurado que pese a no ser candidata, ayudará "en todo lo que pueda".

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Ha alertado de que con el líder de Vox, Santiago Abascal, en el Gobierno "puede haber ICE" en las calles, y ha esperado que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, acabe entendiéndose con el presidente republicano, Oriol Junqueras.

Asimismo, ha asegurado que este posible frente necesita a figuras como la de Mònica Oltra o Pablo Bustinduy, así como a partidos como Adelante Andalucía, Podemos y Más Madrid, además de a la CUP, en la que espera que "a nadie le de igual que pueda gobernar la derecha".

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También ha señalado que no tiene "un papel especial de mediación" para impulsar este proyecto, y ha afirmado que se tendrá que explicar a la gente que sumar con el PSOE en el Congreso no es solo para evitar a la extrema derecha, sino para obligarlo a ser más valiente y evitar pactos solo con el PNV y Junts.