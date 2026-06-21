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Urtasun cree que la sede del PSOE en Ferraz "sigue siendo un lastre para la mayoría progresista"

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El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha lamentado que la sede del PSOE en la calle Ferraz "sigue siendo un lastre para la mayoría progresista", y ha asegurado que la legislatura atraviesa un momento complejo por los casos de corrupción que afectan al PSOE, por lo que pide que la legislatura valga la pena para la gente.

En una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo ha dicho que el PSOE debe dar explicaciones urgentes y tomar decisiones "de calado", entre las que cita acelerar el anteproyecto de ley de integridad pública y reformar el estatuto de los expresidentes.

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El ministro cree que el hecho de que no exista una mayoría alternativa en el Congreso para una moción de censura "no puede ser la única razón" para alargar la legislatura y remarca que la victoria de la izquierda pasa por la ejemplaridad.

Preguntado por la instrucción del juez Juan Carlos Peinado, ha afirmado que es "un ataque al entorno del presidente totalmente inaceptable".

Acerca de las investigaciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cree que "todavía le debe una explicación a la sociedad" y que el auto contiene informaciones que deben aclararse, como lo relativo a la posesión de joyas.

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"Por eso proponemos impedir que quien perciba una asignación pública pueda desarrollar actividades privadas en paralelo y ampliar de 2 a 10 años el régimen de incompatibilidades", ha defendido.

VIVIENDA

Urtasun ha subrayado que la vivienda es la "gran emergencia social y la gran asignatura pendiente" de la legislatura y ha dicho que quieren aprobar lo antes posible un nuevo decreto que contenga la prórroga de los alquileres.

En referencia a los apoyos para aprobarla, ha apuntado que Junts "se ha abierto" a la negociación y cree perfectamente posible aprobar un decreto que prorrogue los alquileres y, además, regule el alquiler de temporada.

SUMAR

Preguntado por la situación de Sumar ha dicho que se encuentran en un momento de "redefinición", aunque advierte de que no es una cuestión de liderazgos sino de proyecto y equipo: "La izquierda gana cuando es capaz de ofrecer seguridad frente a las incertidumbres como en el acceso a la vivienda o al empleo".

"No debemos empezar por los nombres. Voy a estar en esa pelea junto a mucha otra gente y ya habrá tiempo de decidir cuál es la función de cada uno. Lo que sí tengo claro es que seguiré muy implicado en este proyecto", ha dicho sobre su papel en este proceso.

Al respecto de su labor al frente del ministerio de Cultura ha reiterado su comprimo de despenalizar las injurias a la Corona: "Si hay algo por lo que me gustaría ser recordado es por haber defendido la libertad de expresión", ha sentenciado.

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