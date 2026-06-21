Sin techo frente al mar: crecen las tiendas de campaña en el litoral de Barcelona

María Jesús Ezquerro

Barcelona, 21 jun (EFE).- Los asentamientos de personas sintecho que viven en tiendas de campaña están proliferando en el litoral de la ciudad de Barcelona, a pocos metros de la playa, en un contexto marcado por la crisis de acceso a la vivienda: "Con los 400 euros de una habitación, aquí comemos siete durante un mes".

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Quien pronuncia esta frase es Sindy, una de las personas que reside en el emplazamiento situado en el Estanque del Cobi, un espacio ajardinado cercano a la plaza de los Voluntarios Olímpicos, en el barrio de la Vila Olímpica.

El estanque, bautizado en honor a la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, está rodeado por una decena de tiendas en las que habitan personas de diferentes nacionalidades, entre ellas el grupo de filipinos del que forma parte Sindy.

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Con la condición de que le guardemos el anonimato, Sindy, de 41 años, explica a EFE el periplo que le ha llevado hasta allí. "Soy camarera y trabajé durante 18 años en diferentes restaurantes, alguno en Sarrià, pero llegó un momento -asegura- en que perdí el trabajo y no podía continuar pagando los 400 euros de una habitación. Con ese dinero, comemos siete aquí durante toda una semana".

En Filipinas, sus tres hijos viven en la casa que pudo comprar con el dinero que iba enviando cada mes. Su familia no sabe que lleva ya algunos meses viviendo en la calle y que utiliza los baños de un centro comercial próximo para asearse.

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En el estanque del Cobi vive también una persona que tiene trabajo de camarero pero que, asegura, no consigue una vivienda porque le piden tres meses de fianza y un alquiler alto. "No somos mala gente", dice Sindy.

A un corto paseo de allí, se encuentra un paso peatonal sobre la Ronda Litoral ocupado desde hace tiempo por media docena de tiendas de campaña. También se aprecian iglús instalados en solitario aquí y allá a lo largo de este extenso paseo marítimo.

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Las tiendas también son muy visibles en otros puntos del litoral, como en los parterres y zonas verdes en la Zona Franca, a donde se desplazaron parte de los habitantes del mayor asentamiento de Barcelona que fue desmantelado hace unos meses.

La llegada del buen tiempo ha vuelto a visibilizar la realidad de los sintecho, que compiten por este espacio junto al mar con bañistas, aficionados al 'running' y turistas en la capital catalana que acaba de despedir al papa León XIV.

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Su presencia no es nueva, pero las entidades que trabajan para dar apoyo a las personas que viven al raso, como la Fundación Arrels, advierten que el sinhogarismo va al alza y que cada vez hay más sintecho que optan por instalarse en pequeñas agrupaciones de tiendas a lo largo del litoral, siguiendo la línea de la Ronda.

"Hay un movimiento (de personas sinhogar) desde las zonas más céntricas de Barcelona hacia las más periféricas", ha explicado a EFE la directora de la Fundación Arrels, Bea Fernández, que detalla que algunas de estas agrupaciones proliferan a partir de desalojos de campamentos más estables, lo que les obligan a desplazarse.

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Para conocer con detalle esta realidad, Arrels ha llevado a cabo esta pasada semana una macroencuesta a sintecho de la ciudad para "tomar el pulso de lo que está pasando en la calle".

En su recuento de diciembre de 2025, Arrels contabilizó a más de 2.000 personas durmiendo en la calle en la capital catalana, un 43,2 % más que en el anterior balance.

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El Ayuntamiento de Barcelona detectó ya este pasado mayo a 2.171 pernoctando en el espacio público, de las que 180 son mujeres, alrededor de un 8 %. En el entorno del Litoral, son 148 las personas que habitan en tiendas o similares, dispersas desde la plaza Carles I y la Avenida Litoral hasta el Fórum.

Las personas sin hogar llegan a las 5.000 en la ciudad si se cuenta a los que se alojan en recursos residenciales, teniendo en cuenta equipamientos públicos o privados y asentamientos informales o locales en desuso. EFE

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