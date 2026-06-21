Urtasun cree que el Gobierno debe tomar "decisiones de calado" sobre casos de corrupción

Barcelona, 21 jun (EFE).- El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, considera que el PSOE debe dar "explicaciones urgentes" y tomar "decisiones de calado" por los casos de corrupción que afectan al partido.

"Hasta ahora no se han adoptado las reformas necesarias y Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista", afirma Urtasun en una entrevista que publica este domingo La Vanguardia, en la que señala también que "la legislatura atraviesa un momento complejo por los casos de corrupción que afectan al PSOE".

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"Pero el hecho de que no exista una mayoría para una moción de censura no puede ser la única razón para alargarla. Es importante que le demos un sentido a la legislatura, que le valga la pena a la gente", subraya.

El ministro de Cultura afirma que "es imprescindible empezar a ser mucho más creíbles en la lucha contra la corrupción" y considera que la instrucción del juez Juan Carlos Peinado sobre el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "un ataque al entorno del presidente totalmente inaceptable".

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"De la misma manera que el PSOE tiene que dar explicaciones por determinadas actuaciones, los ataques al entorno del presidente son una auténtica vergüenza", agrega.

Respecto a la comparecencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, afirma que "todavía le debe una explicación a la sociedad" porque "hay informaciones contenidas en el auto y relativas al caso de las joyas que son preocupantes y deben aclararse".

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En la entrevista, Urtasum destaca igualmente el tema de la vivienda, que considera que es "sin duda" una medida pendiente que justifica mantener viva la legislatura: "Es la gran emergencia social y la gran asignatura pendiente de esta legislatura", recalca.

Respecto a quién debe liderar el proyecto de Sumar tras el anuncio de Yolanda Díaz de que no volverá a presentarse a las generales, Ernest Urtasun señala: "No debemos empezar por los nombres. Voy a estar en esa pelea junto a mucha otra gente y ya habrá tiempo de decidir cuál es la función de cada uno. Lo que sí tengo claro es que seguiré muy implicado en este proyecto".

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En cuanto al proyecto de unidad de la izquierda planteado por Gabriel Rufián, señala que tanto ERC como Bildu y BNG han sido "socios imprescindibles para construir la mayoría progresista y lo seguirán siendo en el futuro".

"Pero ahora la prioridad de Sumar es construir una gran oferta electoral para seguir gobernando y transformando España. Después, la mayoría parlamentaria volverá a construirse con esos aliados", añade. EFE

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