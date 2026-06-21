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Brasil empieza a preparar el partido contra Escocia sin la mayoría de sus titulares

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Morristown (EE.UU.), 21 jun (EFE).- Brasil empezó este domingo a preparar el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 contra Escocia sin la presencia sobre el campo de entrenamiento de ocho de los titulares que jugaron con Haití, salvo Vinícius, Lucas Paquetá y Alisson.

Otros siete de los futbolistas que se enfrentaron de inicio al combinado caribeño realizaron una sesión de regeneración: Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo, Casemiro, Bruno Guimarães y Matheus Cunha, según indicó a EFE una fuente de la Canarinha.

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"El segundo día tras el partido es el que más sienten los jugadores", señaló la citada fuente.

Raphinha, por su parte, continuó su tratamiento tras caer lesionado en la región posterior del muslo derecho.

No obstante, Vinícius Júnior, Paquetá y el portero Alisson sí saltaron al césped del Columbia Park de Morristown, en el interior del estado de Nueva Jersey, para ejercitarse con el resto de sus compañeros, entre ellos Neymar.

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El 10 del Santos no viajó a Filadelfia para el encuentro del viernes ante los haitianos y entrenó en solitario tanto el viernes como el sábado, cuando practicó jugadas de finalización de cara a portería y afinó su estado de forma.

El seleccionador Carlo Ancelotti ya anticipó que el exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) estará disponible para el compromiso con los escoceses, una vez superada una lesión en el gemelo que lo mantuvo un mes alejado de los entrenamientos.

La pentacampeona del mundo lidera el Grupo C del Mundial 2026 con cuatro puntos, los mismos que Marruecos, con la que empató en la primera fecha (1-1).

Los dirigidos por Ancelotti se jugarán el liderato de grupo el próximo miércoles en Miami frente a Escocia, tercera colocada con tres puntos y aún con opciones de clasificación. EFE

(foto)(vídeo)

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