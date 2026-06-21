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Los restos de ocho represaliados del franquismo en Soria regresan a casa 90 años después

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Soria, 21 jun (EFE).- Tras 90 años de espera, ocho familias llegadas de distintos puntos de España han podido recuperar este domingo en Soria los restos mortales de sus seres queridos, asesinados durante el franquismo y encontrados tras la exhumación de la fosa del cementerio de Las Casas (Soria), posibilitando así un duelo retenido durante generaciones.

Hijos y nietos de las ocho víctimas identificadas han podido rendir homenaje a sus familiares en un acto de reparación, organizado por la Asociación Recuerdo y Dignidad en el Espacio Santa Clara de la capital soriana, con el objetivo de ayudar a sanar una herida difícil de cicatrizar.

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Así lo han manifestado algunos de los familiares asistentes como Elena Sainz Forcén y Marisa Forcén, nietas de Evaristo y sobrinas de Dionisio, naturales de Pozalmuro, quienes han venido, desde Madrid y Mallorca, en representación de sus padres, de muy avanzada edad.

Elena ha narrado cómo su abuela "fue muy desgraciada al perder a su marido", al que estuvo buscando sin cesar acudiendo al cuartel de la Guardia Civil para preguntar por su paradero poniendo en riesgo su vida y ha recordado a todas esas mujeres que tuvieron que luchar solas, al igual que su abuela, para sacar adelante a sus hijos tras los fusilamientos.

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Por su parte, Marisa vivió lo sucedido de manera diferente, ya que su padre no fue capaz de verbalizar nunca lo sucedido por lo que "los silencios eran eternos y las preguntas no tenían respuesta".

Por este motivo, ambas han agradecido la labor de la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad la cual les ha permitido conectar con esa parte de su historia así como identificar los restos de sus familiares para rendirles "el homenaje que se merecen".

Así, aunque este acto ha servido para liberar y sanar, Marisa y Elena han reclamado un mayor reconocimiento, a nivel estatal y gubernamental, de la memoria histórica para que "nadie pueda negar ni intentar cambiar la verdadera realidad de lo sucedido".

Una investigación abierta

Por el momento, tres vecinos de Deza, dos de Mazalvete y tres de Pozalmuro, los tres de Soria, al fin han podido regresar a su hogar, y, desde la Asociación, han recordado que el proceso de identificación genética de las víctimas del cementerio de Las Casas, así como la investigación de las fosas continúa abierto.

El resto de víctimas identificadas son Teótimo Esteban, Nicolás Gómez Gómez y Benito Alejandre Blázquez, vecinos de Deza; Dionisio Forcén Calonge, vecino de Pozalmuro, hermano menor de Evaristo y Feliciano Gil García, naturales de Pozalmuro y Deogracias Domínguez y Agapito Domínguez, vecinos de Mazalvete.

Pero, la Asociación ha estimado que en la fosa de Las Casas, la segunda más grande de la provincia de Soria, puede haber unos "cien cuerpos", la mayoría fusilados entre 1936 y 1939, casi todos sorianos y unidos por una misma historia y un mismo final que, para ocho de ellos, "se ha cerrado de manera definitiva con el regreso a su hogar".

Antes de terminar el acto, la asociación memorialista soriana ha agradecido a todos los que han ayudado a lograr este objetivo, en especial a los voluntarios, al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y a los vecinos de Las Casas, pues sin sus aportaciones y ayuda "las fosas no habrían podido ser localizadas", ha asegurado Sherezade Benito, vicepresidenta de la asociación.EFE

aal/aam/ram

(foto) (vídeo)

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