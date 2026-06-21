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Philipsen impide la gloria de Aranburu y se lleva la Vuelta a Bélgica

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Redacción deportes, 21 jun (EFE).- El belga Jasper Philipsen (Alpecin) evitó el día de gloria del español Alex Aranburu al proclamarse vencedor final de la Vuelta a Bélgica, tras imponerse al esprint en la decisiva quinta y última etapa disputada entre Gingelom y Hoeilaart, de 183.5 km.

En un final frenético, pleno de ataques, Philipsen (Mol, 28 años) alzó los brazos asestando un golpe doble: ganador de la etapa y vencedor final. El ganador de 10 etapas en el Tour de Francia levantó los brazos con un tiempo de 4h.08.31, por delante de su compatriota Jenno Berckmoes (Lotto Intermarché) y del alemán Max Kanter (Astana).

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Alex Aranburu, quien afrontaba la etapa como líder, aunque con solo 2 segundos de ventaja sobre Philipsen, no encontró la mejor colocación y no pudo disputar la victoria ni los segundos de bonificación. El ciclista vasco se quedó con la miel en los labios.

Una escapada de 7 corredores animó la última etapa, prevista para un esprint que decidiera la general, con Aranburu al frente con solo 2 segundos de ventaja sobre Philipse. La fuga era inocua para los velocistas, habituales ganadores de la ronda belga.

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A 43 km de meta el pelotón ya rodaba compacto, pero la velocidad y los ataques añadieron incertidumbre. A 18 demarró el belga Olivier Godfroid (Baloise), después del noruego Jonas Abrahamsen (Uno X) en un descontrol absoluto. En medio de la locura quedó rezagado el local Tim Merlier, uno de los grandes favoritos.

No cesaron los intentos de última hora a medida que se acercaba la meta de Hoeilaart, en el Brabante flamenco. Imposible montar un "treno" para colocar al esprinter de turno. Insistieron el veterano Dylan van Baarle, Lanhove y Kerckhaert, incluso abrieron un pequeño hueco, pero Dylan Teuns (Cofidis) se encargó de anular la iniciativa.

A menos de 500 metros de la meta, Abrahamsen lo intentó de nuevo, pero fue alcanzado, forzando un esprint final. Philipsen arrancó con contundencia desde el lado izquierdo de la carretera para conseguir la victoria de etapa y, gracias a los segundos de bonificación en la meta, también la victoria general. Un gran impulso para Philipsen de cara al Tour de Francia.

Philipsen sucede en el palmarés al italiano Filippo Baroncini, ganador en 2025. EFE

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