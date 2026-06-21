Eloy Room, del anonimato en Miami al récord histórico del Mundial con Curazao

Hugo Barcia

Miami (EE.UU.), 21 jun (EFE).- Eloy Room, guardameta de Curazao, se convirtió en la última figura del Mundial tras firmar el mayor número de paradas ante Ecuador. Pese a ser anónimo en la ciudad de Messi, donde juega para el Miami FC en el segundo escalón de EE.UU., este portero siempre confió en poner en el mapa a la pequeña isla caribeña.

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Room, de 37 años, fue elegido anoche mejor jugador del partido después de reprimir todos los intentos de gol ecuatorianos con 15 paradas, y gracias a un tiro al palo, récord en los mundiales sin incluir prórrogas.

Es la magia del Mundial, que reúne a la élite del fútbol con la otra cara de este deporte, y consigue que en un torneo con estrellas como Kylian Mbappé, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, entre otros, los focos los acaparen los porteros de Curazao y Cabo Verde.

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En el caso de Room, quien declaró a la FIFA tras el encuentro que había sido "el mejor" de su carrera, este éxito es fruto de la constancia.

Él fue el primero en unirse al naciente proyecto de Curazao en 2015, cuando el seleccionador era el exfutbolista del Ajax o el FC Barcelona Patrick Kluivert, y a día de hoy posee el mayor número de internacionalidades con el equipo.

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"Empecé en 2015, hace ya once años, así que ha sido un camino largo. Nada fácil, pero al final siempre siempre tuvimos fe en que llegaríamos al Mundial", dijo el guardameta a EFE antes del debut contra Alemania, partido en el que encajó siete goles pero conoció a Manuel Neuer, uno de sus ídolos.

Entonces, el arquero ya advirtió del potencial de Curazao en el torneo: "Creo que podemos demostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer. Todos en la isla están orgullosos de nosotros, tanto en Curazao como en Países Bajos. Creo que ahora todo el mundo sabe quién es Curazao".

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Nacido en Países Bajos, reino en el que Curazao está integrado como país autónomo, Room llegó a jugar en las categorías inferiores de la 'Oranje', pero acabó decantándose por la isla caribeña gracias a la influencia de su padre, oriundo de allí.

Su caso no es único, puesto que la plantilla de Curazao en el Mundial sólo cuenta con un jugador nacido en la isla: Tahith Chong, delantero del Sheffield United.

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En Países Bajos, Room desarrolló la mayor parte de su carrera, defendiendo la camiseta del Vitesse casi una década, y tuvo la oportunidad de dar el salto al PSV en 2017, aunque sólo disputó tres partidos.

Con Curazao, el arquero dejó su impronta en la Copa Oro de 2017, 2019 y 2025, las primeras en la historia de la isla caribeña como país autónomo -formó parte hasta 2011 de las Antillas Neerlandesas-.

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Actualmente, Room juega para el Miami FC del USL Championship, una liga profesional considerada la segunda categoría del fútbol estadounidense, pero que no ofrece la posibilidad de ascenso directo a la Major League Soccer (MLS).

El contraste en la ciudad es importante. Todos los focos están sobre el Inter Miami que capitanea Messi y es el vigente campeón de la MLS, mientras que el Miami FC es el hermano desconocido que juega y entrena en las instalaciones de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

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Sin embargo, la relación de Room con el argentino va más allá de la geografía. El guardameta curazoleño encajó tres goles del '10' en un amistoso entre Argentina y Curazao disputado en marzo de 2023, tras lo que le pidió su camiseta y ahora la guarda como un auténtico tesoro.

Antes del anonimato de la USL, Room también tocó la gloria cuando fue campeón de la MLS en 2020 como portero titular del Columbus Crew.

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Ese título se sumó a la Eredivisie lograda con el PSV en 2018 y la Copa de Países Bajos en 2017 con el Vitesse para conformar un palmarés nada desdeñable, al que ahora se añade haber sido el principal artífice del primer punto de Curazao en la historia del Mundial. EFE

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